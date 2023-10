Procrear 2023: paso a paso, cómo realizar la inscripción a Desarrollos Urbanísticos

La línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II brinda a las familias el acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los complejos habitacionales que lleva adelante el Estado nacional.

Desarrollos Urbanísticos y Lotes con Servicios

En esta edición, se habilitaron dos formularios de inscripción en el sitio web oficial de Procrear. Estos corresponden a dos sorteos emocionantes: el de la línea Desarrollos Urbanísticos y el de la línea de Lotes con Servicios. Antes de inscribirte, asegúrate de cumplir con los requisitos y verifica qué predios están abiertos para inscripciones.

Créditos Procrear 2023 a tasa fija cero y plazos de hasta 30 años

Una de las características distintivas del Procrear II es que los créditos se otorgan a tasa fija cero y con plazos máximos de hasta 30 años. Además, se incorpora el coeficiente Casa Propia como fórmula de actualización crediticia, brindando estabilidad y previsibilidad a los beneficiarios.

Fechas del Sorteo Procrear 2023

Aunque la fecha del sorteo aún no ha sido anunciada, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita a través del sitio web de Procrear y la TV Pública. Estate atento a los comunicados oficiales para no perderte este emocionante momento.

Procrear 2023: ciudades participantes en el sorteo de Desarrollos Urbanísticos

En esta edición, las ciudades en las que se sortearán viviendas de distintos Desarrollos Urbanísticos construidos por el Gobierno son:

Carmen de Patagones

Ituzaingó

Merlo

San Martín I y II

Estación Buenos Aires

Estación Sáenz

Puerto Madryn

Barrio Liceo

Cavenagh

San Francisco

Malargüe

San Rafael

Posadas

Río Gallegos I y II

Estación Cambios/Parque Federal

Sunchales

La Banda

Río Grande

Además, hay abierta una inscripción para Nuevos Predios que están pendientes en construcción en San Martín II, General Lagos, Roque Sáenz Peña y Avellaneda.

Lotes con Servicios: ciudades disponibles

Los lotes que se sortean en esta edición se encuentran en diversas ciudades como Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Hurlingham, La Plata, Las Flores, Mar Chiquita, Mar del Plata, Moreno, Olavarría, Pergamino, Puán, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos, Tandil, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Villa Gesell, Campana, Luján, San Fernando del Valle de Catamarca, Puerto Madryn, Villa María, Goya, Gualeguaychú, Formosa, Centenario, San Martín de los Andes, Caleta Olivia, Río Gallegos, Esperanza y Posadas.

Pasos para Anotarte en Procrear 2023

Ingresa al Sitio Web de Desarrollo Territorial y Hábitat: Dirígete al apartado de Desarrollos Urbanísticos o Lotes con Servicios en el sitio web del Ministerio. Observa los Predios Disponibles: Verifica qué predios se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. Descarga las Bases y Condiciones: Antes de inscribirte, descarga y lee atentamente las “Bases y condiciones”. Completa el Formulario de Inscripción: Si cumples con los requisitos, el botón “Inscripción” estará habilitado. Ingresa y completa el formulario.

Recuerda que la posibilidad de inscripción depende del código postal. Al completar este campo, se mostrarán las opciones relativas al código particular. Si no ves ninguna opción, el sistema no detecta alternativas vinculadas a ese código.

Requisitos para Inscribirte en el Sorteo Procrear 2023

Los requisitos para participar en el sorteo de Procrear son:

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

No tener bienes inmuebles registrados a tu nombre al momento de iniciar la inscripción, excepto en casos específicos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentino o extranjero con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 SMVyM y 10 SMVyM.

Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses, entre otros requisitos.

Una vez completado el trámite, todas las notificaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico declarada por el participante en el formulario de inscripción.

