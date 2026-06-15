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En una reciente reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación se analizó el impacto del RIGI y el nuevo proyecto de Súper RIGI. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva mantuvieron un segundo encuentro informativo para analizar el proyecto de ley que establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper RIGI.

La reunión conjunta estuvo presidida por el diputado Bertie Benegas Lynch, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien se sumó la conducción del santacruceño José Luis Garrido al frente de la comisión de Industria.

El debate parlamentario estuvo enfocado en evaluar las herramientas fiscales y operativas necesarias para consolidar los proyectos de exportación a gran escala y acelerar el desarrollo económico.

CEPH

Desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos se expuso que las metas hacia 2030 prevén exportaciones por USD 30.000 millones y un saldo comercial positivo de USD 25.000 millones. El fuerte incremento de la producción nacional, que ya supera los 900.000 barriles de petróleo por día y los 150 millones de metros cúbicos de gas diarios en invierno, permitió revertir la balanza energética y proyectar un superávit de USD 10.000 millones para el cierre de este año, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta como la mayor exportadora global.

El presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, habló de las posibilidades de desarrollo que se abrieron a partir de la sanción de la Ley Bases. Señaló que “la respuesta del sector a la posibilidad que se abrió con la sanción de la Ley Bases y su capítulo del RIGI, ha sido muy positiva, contundente y evidencia el impacto y el resultado positivo de la regulación“. Explicó además que para una actividad capital intensiva este régimen “es válido como instrumento y es adecuado y genera que un proyecto arranque”.

Así fue el desarrollo de la comisión cinjunta en Diputados. FOTO: CDN

Indicó que con las normas permiten que inversiones postergadas por las condiciones competitivas internacionales logren avanzar, las reformas regulatorias otorgaron previsibilidad al definir las reglas comerciales. Ormachea detalló que “los precios de mercados, la libertad para exportar y de tener una carga impositiva parecida a nuestros competidores, son tres de las condiciones necesarias” para transformar el potencial en una realidad concreta.

Destacó que el esquema fiscal modificó aspectos impositivos que generaban un sobrecosto diferencial frente a Estados Unidos, identificado como el competidor directo de la Argentina. El mecanismo de “rápida recuperación del crédito fiscal del IVA” fue calificado como una “medida indispensable para sostener el ritmo de las obras”.

El empresario advirtió sobre el impacto financiero del impuesto y remarcó que “el hecho de que una actividad de capital intensiva que debe hacer toda la inversión antes de empezar a facturar un dólar, tiene el 21% del IVA más de capex”. Si esos fondos quedan retenidos, la falta de devolución rápida “se traduce en menos inversión y en demora en la ejecución de los proyectos”, afectando los ingresos que mueven la economía.

Vaca Muerta ya produce 900.000 barriles de petróleo por día.

Vaca Muerta

El recurso disponible en Vaca Muerta, tanto en gas como en petróleo, excede los 100 años de consumo doméstico. Por este motivo, el horizonte de la industria está enfocado en el mercado externo. La posición empresarial sostiene que limitar el potencial al suministro interno carece de lógica temporal ante el avance de la transición energética.

Ormachea manifestó que “viendo lo que está pasando en el mundo, es muy probable que dentro de algunos años otras fuentes puedan reemplazar el uso de combustibles de origen fósil”, por lo que advirtió que de lo contrario “nos vamos a quedar sin poder utilizar en beneficio de todos los argentinos el recurso del cual disponemos”.

La inserción global requiere competir con mercados consolidados. Si bien la calidad del recurso en el subsuelo argentino es igual o superior a la de otros competidores, las condiciones de partida locales presentaban desventajas en materia de costo de capital. Así, remarcó la importancia de atraer nuevos jugadores y afirmó que “si nosotros pensamos que esto puede ser un motor importante en el desarrollo de la economía del país, sería bueno que haya muchos jugadores, muchos interesados y lo más temprano posible” para que la rueda se acelere.

Balanza comercial

La industria energética modificó su dinámica y pasó de registrar un déficit comercial severo a un escenario de crecimiento sostenido. El titular de la CEPH recordó el cambio estructural del sector y detalló que “el sector ha pasado de un déficit de USD 6.000 millones en el año 2022 a un superávit el año pasado de USD 7.600 millones”. Para el período en curso, ante el incremento de los volúmenes y la coyuntura de precios internacionales, anticipó que “es muy probable que terminemos el año con un superávit comercial del sector energético del orden de los USD 10.000 millones”.

El incremento de la producción nacional permitió pasar de los 480.000 barriles diarios a fines de 2023 a superar los 900.000 barriles por día, mientras que en materia de gas se superaron los 150 millones de metros cúbicos de producción diaria en invierno. Esta expansión de la infraestructura de transporte redujo sustancialmente la importación de barcos, cuyo costo supera los 16 dólares por millón de BTU, frente al promedio de la producción local de 3,5 dólares.

La meta para el final de la década implica alcanzar niveles de consolidación de divisas inéditos para el país. Al respecto, el referente de CEPH precisó que “veíamos que para el 2030 íbamos a estar probablemente exportando USD 30.000 millones y un saldo de balanza comercial de USD 25.000 millones positivo”, una proyección que definió como prácticamente una realidad. El ritmo de inversión de la industria se elevó de un promedio histórico de USD 5.000 millones anuales a un nivel actual de entre USD 10.000 y 12.000 millones por año, con el objetivo planteado ante los legisladores de incrementar dicho flujo en un 50% adicional.

Seguridad de suministro global

Para lograr un desarrollo acelerado que dinamice al resto de la cadena de valor, el flujo generado por el propio negocio resulta insuficiente. Se requiere la incorporación de capital adicional a través del acceso al financiamiento internacional, lo cual demanda resolver la profundidad del mercado local y reducir el costo del dinero para no penalizar la rentabilidad de las propuestas frente a los competidores externos.

El escenario internacional reconfiguró las políticas energéticas mundiales bajo los conceptos de seguridad de suministro y diversidad de fuentes. En un contexto global fraccionado por tensiones políticas en Europa Oriental y Medio Oriente, las regiones que se encuentran fuera de las áreas de conflicto directo adquieren un valor geopolítico y comercial adicional. La oferta argentina se posiciona con una ventaja estratégica en este mapa, en la medida en que se consoliden las condiciones regulatorias para sostener las inversiones a largo plazo.