El domingo a la tarde, la transmisión en vivo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se cortó de golpe: las cámaras mostraron a Andrea del Boca cuando protagonizó, nuevamente, una caída, en el mismo lugar donde ya se había lastimado, suceso que la hizo abandonar el juego a principios de abril; Juanicar, Charlotte y Cola reaccionaron de inmediato y se acercaron a asistirla, mientras la producción interrumpía la señal.

La caída ocurrió en el mismo sector de la cocina donde se había producido el accidente previo, aquel que casi derivó en la pérdida de dos piezas dentales y en su salida forzosa del reality conducido por Santiago del Moro. Esta vez, según contó la propia Del Boca a sus compañeros, el golpe fue diferente: dijo que lo sintió en algunas partes del cuerpo, pero que pudo reaccionar a tiempo y atajarse; le echó la culpa a las ojotas que tenía puestas y, la herida, no requirió atención médica fuera de la casa.

La actriz no solo minimizó lo ocurrido, sino que lo convirtió en declaración de intenciones; ese domingo, los participantes deberán presentar una coreografía de “Wrecking Ball”, hit de la cantante Miley Cyrus para conseguir el presupuesto semanal y, Del Boca, tendrá que participar. “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”, indicó, mientras Yipio le pedía a su hija Anna, a modo de broma, que le mandara otras ojotas para evitar nuevos accidentes y, mientras Solange Abraham pasaba caminando detrás suyo, Andrea cantaba a viva voz: “No me vas a sacar”, en referencia directa al cruce que mantiene con ella dentro de la casa.

La caída anterior había sido mucho más grave; Las imágenes de ese episodio, que se difundieron semanas después, mostraron a Del Boca golpeándose de frente contra el suelo con una fuerza que dejó sin palabras a quienes las vieron; la frase que pronunció en ese momento, “¡Quiero a mi mamá!“, entre sollozos y con sangre en la boca, terminó de dimensionar la gravedad de lo ocurrido; el golpe le costó dos dientes y desencadenó una serie de evaluaciones médicas que, sumadas a antecedentes de presión arterial y colon irritable, determinaron que lo mejor era que abandonara el juego; en este marco, Del Moro se lo comunicó a los participantes en una gala: “Andrea del Boca quedó fuera de competencia. Está bien, se puede recuperar. El golpe fue muy duro”, indicó.

Pero, Andrea, volvió; regresó con el alta médica, aunque con la voz tomada y bajo la atención constante de la producción; su reingreso fue uno de los momentos más comentados de la temporada y, la nueva caída, aunque de menor gravedad, volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del programa; las redes , e llenaron de reacciones: “No puede ser, se cayó igual que la otra vez”, “Se ve que quiere volver a salir para visitar a la familia”, “¡Le viven pasando cosas!”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X.

La actriz acaba de salvarse de una nominación en la placa positiva de la semana 15, por lo que su continuidad en el juego sigue vigente; la jugada de la líder Titi Tcherkaski, que la subió a la placa reemplazando a Tamara Paganini, la expuso al voto del público, pero la dinámica positiva de las primeras 24 horas le dio margen.

Hasta el momento, no trascendió un parte oficial sobre las consecuencias de esta nueva caída; la producción no emitió ningún comunicado y, la actriz, no requirió asistencia médica externa; oor ahora, todo indica que, Del Boca, seguirá dentro de la casa.

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