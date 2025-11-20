Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A un paso de convertirse en ley, el proyecto que propone declarar oficialmente al newcom como deporte en la provincia de Santa Cruz avanza con amplio respaldo legislativo e institucional. Las jugadoras Elizabeth Villarroel (Malvinas Argentinas), Mónica Yañez (Pioneros) y Elsa Ilnao (Energía Positiva) visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 para compartir la emoción de este momento clave y repasar el camino recorrido para que el newcom ocupe el lugar que merece como política pública.

“Esto ya está en la Cámara, pasó por todas las comisiones y fue aprobado por unanimidad. Ahora solo falta que se trate en el recinto el 27 de noviembre”, señaló Elsa Ilnao, visiblemente conmovida. “No se trata solo de que el newcom nos haga bien o nos guste jugarlo. Reúne todas las características de un deporte: tiene reglas, medidas reglamentarias, categorías, competencia y entrenamiento sistemático”, remarcó.

El proyecto, ingresado en agosto a la Legislatura bajo el número 359, fue impulsado por un grupo de referentes del newcom que decidió ir más allá del reconocimiento simbólico. “Al principio se había presentado una iniciativa para declarar el Día del Jugador de Newcom. Pero nos parecía que hacía falta algo más profundo, más estructural. Entonces nos acercamos a los diputados, conversamos con todos los bloques y con el interior provincial”, explicó Elizabeth Villarroel, una de las impulsoras del proyecto.

Desde mayo, el grupo promovió reuniones informativas con clubes y equipos de toda la provincia mediante Zoom y WhatsApp, sumando adhesiones de consejos deliberantes como los de Río Turbio, 28 de Noviembre, Calafate, Piedrabuena y Río Gallegos. “Nos convertimos en voceras sin querer, pero con mucha responsabilidad. Esta ley es una demanda que refleja el crecimiento tremendo que ha tenido el newcom en Santa Cruz”, sostuvo Mónica Yañez.

Mónica Yañez, Pioneros.

El crecimiento al que se refieren no es menor: en 2020, el primer relevamiento identificó 27 equipos. Hoy, según datos actualizados, hay 149 equipos y más de 1500 jugadores distribuidos en toda la provincia, incluyendo categorías desde +40 hasta +68, en modalidades mixtas, femeninas y competitivas.

Más allá de lo deportivo, las entrevistadas coincidieron en que el newcom cumple una función social y de salud fundamental. “Muchos compañeros no tienen obra social para los chequeos médicos obligatorios, otros no consiguen lugares para entrenar en horarios adecuados. Hay quienes siguen trabajando y no tienen licencia deportiva porque legalmente no se los reconoce como deportistas”, explicó Ilnao. “Por eso este marco legal es urgente. Sin ley, estamos a la deriva”.

Elsa Ilnao, Energía Positiva.

Durante las reuniones en comisiones, el grupo también planteó la necesidad de avanzar en convenios con escuelas para poder utilizar sus instalaciones en horarios acordes al adulto mayor. Hoy, muchas veces, los entrenamientos se relegan a horarios nocturnos o matutinos que no contemplan las particularidades de quienes practican el deporte.

La posibilidad de que Santa Cruz se convierta en la primera provincia en declarar por ley al newcom como deporte no es menor. Las referentes aseguraron que, de lograrse, buscarán compartir el proyecto con otras jurisdicciones e impulsarlo también a nivel nacional. “Queremos que esto se replique. Y también queremos que se visibilice que no solo jugamos por salud: jugamos por derecho”, afirmaron.

“Lo más lindo es que somos rivales solo durante el partido. Después compartimos el tercer tiempo, nos abrazamos, y seguimos siendo compañeros de vida”, dijo Mónica. “Esto no es solo un deporte. Es un espacio donde personas que estaban solas se sienten acompañadas, se sienten útiles, vuelven a sonreír”.

Finalmente, las tres coincidieron en agradecer profundamente a todos los diputados y diputadas que abrieron el diálogo y acompañaron el proyecto sin distinción partidaria. “Se valoró el rol del adulto mayor como corresponde. Se escuchó, se entendió, se acompañó. Y eso también es salud democrática”, concluyeron.