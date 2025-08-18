Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el cierre del plazo para la inscripción de listas, el escenario de las elecciones legislativas 2025 ya está definido. El próximo 26 de octubre, los argentinos irán a las urnas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, en una votación que será clave para el futuro político del país. Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, las principales fuerzas confirmaron a sus candidatos y ya comienza la recta final de la campaña.

Elecciones 2025: candidatos confirmados por provincia

Chaco: La Libertad Avanza postula a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para el Senado, mientras que Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero competirán en Diputados. Fuerza Patria lleva a Jorge Capitanich como candidato a senador y a Sergio Dolce como diputado.

Chubut: Ana Clara Romero (Despierta Chubut) y Maira Frías (LLA) encabezarán las listas. También competirán Juan Pablo Luque (Unidos Podemos) y Alfredo Béliz (La Fuerza del Trabajo Chubutense).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Patricia Bullrich será candidata a senadora por La Libertad Avanza, acompañada por Agustín Monteverde. Alejandro Fargosi liderará la lista de Diputados. En Fuerza Patria, Mariano Recalde buscará renovar en el Senado e Itai Hagman encabezará la nómina de Diputados. También se presentan Graciela Ocaña (Hagamos Futuro), Esteban Paulón (Movimiento Ciudadano), Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Claudio Lozano (Unidad Popular).

Córdoba: Provincias Unidas confirmó al exgobernador Juan Schiaretti al frente de la lista de Diputados. La Libertad Avanza postula a Gonzalo Roca, Natalia de la Sota irá por Defendamos Córdoba y Pablo Carro por Fuerza Patria. También competirán Ramón Mestre (UCR), Héctor Baldassi (Ciudadanos), Liliana Olivero (Frente de Izquierda) y Julia Di Santi (Nuevo Más).

Entre Ríos: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA) competirán por el Senado, junto a Adán Bahl (Fuerza Patria) y Carolina Gaillard (Ahora la Patria). Para Diputados se presentan Andrés Laumann (LLA), Guillermo Michel (Fuerza Patria), Paola Rubattino (Ahora la Patria) y Nahuel Leis Pou (Nuevo Más).

Mendoza: Luis Petri encabezará la lista de LLA. También estarán Emir Félix (Frente Justicialista), Micaela Blanco (Frente de Izquierda), Jorge Difonso (Provincias Unidas) y Mario Vadillo (Partido Verde).

Neuquén: Nadia Márquez (LLA) y Silvia Sapag (peronismo) competirán por el Senado, junto a Carlos Quintriqueo (Más por Neuquén) y Julieta Corroza (La Neuquinidad). En Diputados se anotaron Gastón Riesco (LLA), Beatriz Gentile (peronismo), Amancay Audisio (Más por Neuquén), Keila Riquelme (Nuevo Más) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Provincia de Buenos Aires: Jorge Taiana será el primer candidato a Diputados por Fuerza Patria, acompañado por Jimena López y Juan Grabois. La Libertad Avanza ratificó a José Luis Espert, seguido por Karen Reichardt y Diego Santilli. Además, competirán Florencio Randazzo (Provincias Unidas), María Eugenia Talerico (Potencia), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Manuela Castañeira (Nuevo Más).

Río Negro: Lorena Villaverde (LLA) y Martín Soria (Fuerza Patria) serán candidatos al Senado. Para Diputados se anotaron Aníbal Tortoriello (LLA), Adriana Serquis (Fuerza Patria), Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena.

Salta: Juan Manuel Urtubey encabezará la lista de senadores de Fuerza Patria. El oficialismo provincial y La Libertad Avanza aún no confirmaron sus postulantes.

San Luis: La Libertad Avanza postula a Mónica Becerra, Carlos Alemna y Dalma Guina. El peronismo competirá con Jorge “Gato” Fernández, Gloria Petrino y José Farías.

Santa Cruz: La provincia renovará tres bancas en Diputados y ninguno de los actuales legisladores buscará la reelección.

Provincias Unidas: Daniel Álvarez, Gisella Martínez y Juan José Ortega.

Fuerza Santacruceña: Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho y Amadeo Figueroa.

La Libertad Avanza: Jairo Guzmán, Perla Gómez y Matías Alzugaray.

Frente de Izquierda: Gabriela Ance, Luis Díaz y Oriana Toloza.

PRO: Leonardo Roquel, Andrea Gallego y Horacio Padín.

ARI-CC: Pedro Muñoz, Mariana Olmos y Omar Fernández.

UNIR: Diego Bavio, Graciela Julio y Rodolfo Giglio.

Nuevo Más: Jorge Jesús Mariano y María Victoria Gaspari.

Proyecto Alternativo: Jorge Cruz (lista pendiente de confirmación).

Santa Fe: Caren Tepp encabezará Fuerza Patria. Gisela Scaglia liderará Provincias Unidas, Agustín Pellegrini irá por LLA y Franco Casasola por el Frente de Izquierda.

Santiago del Estero: El gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador por el Frente Cívico. En Diputados, competirán Jorge Mukdise y Cecilia López Pasquali (oficialismo), Laura Godoy (LLA), Héctor Ruiz y Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago).

Tierra del Fuego: La Libertad Avanza presentó a Agustín Coto y Belén Monte de Oca para el Senado, y a Miguel Rodríguez y Analía Fernández para Diputados. La UCR llevará a Pablo Blanco y Javier Aguirre.

Tucumán: Osvaldo Jaldo encabezará el Frente Tucumán Primero. La Libertad Avanza confirmó a Federico Pelli como su candidato.