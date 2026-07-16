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En el marco del programa “Chubut Hub Digital 2030”, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en Rawson una reunión de trabajo con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), representantes de empresas tecnológicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales y referentes del sistema científico-tecnológico, con el objetivo de impulsar una agenda estratégica para consolidar a la provincia como uno de los principales polos de infraestructura digital de la Argentina.

Durante la jornada, el Gobierno del Chubut y el ENACOM firmaron una carta de intención para promover el desarrollo de infraestructura digital crítica y avanzar en el proyecto que contempla la instalación del segundo punto de amarre de un cable submarino de fibra óptica del país, además de fomentar inversiones en telecomunicaciones, centros de datos e inteligencia artificial.

“Chubut tiene ventajas competitivas muy importantes con respecto a otras provincias y eso nos pone en un lugar estratégico para conseguir el financiamiento necesario para este tipo de proyectos”, expresó el mandatario.

Infraestructura estratégica

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, se presentó oficialmente la propuesta para avanzar en la instalación del segundo punto de amarre de un cable submarino de fibra óptica de la Argentina sobre la costa chubutense, una obra clave para fortalecer la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, diversificar los puntos de ingreso del tráfico internacional de datos y ampliar la capacidad de conectividad nacional.

Reunión de trabajo con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“Detrás de este proyecto hay una oportunidad enorme para la provincia”, expresó Torres. “Podemos tener los mejores rindes de viento, las condiciones climáticas y geográficas que hoy demanda el sector, pero sin decisión política es muy difícil avanzar”, sostuvo.

El Gobernador indicó que “el Gobierno Nacional entiende que se trata de un tema estratégico y prioritario”, y agregó que “tenemos que hacer valer las ventajas competitivas que tiene Chubut para acceder al financiamiento necesario y convertir esa oportunidad en desarrollo”.

La provincia reúne condiciones diferenciales para liderar este proceso gracias a su disponibilidad de recursos energéticos, su ubicación estratégica sobre el Atlántico Sur, su integración con el corredor bioceánico de fibra óptica y el potencial de la Zona Franca para impulsar inversiones vinculadas a la economía digital.

En ese sentido, Torres consideró fundamental “explicar qué hay detrás del financiamiento que vamos a gestionar ante organismos multilaterales, porque hoy la infraestructura crítica es una prioridad en todo el mundo”.

“Estamos hablando de un proyecto con importancia geopolítica para la Argentina y para toda la región. Tenemos que trabajar de manera coordinada para posicionar a Chubut en el mapa de los centros de datos y de la infraestructura crítica que necesita el país”, remarcó.

Salto cualitativo

Previo a las exposiciones de especialistas y referentes del sector, el presidente del ENACOM, Juan Martín Ozores, destacó la firma del convenio de colaboración técnica con el Gobierno del Chubut para impulsar “programas estratégicos que representan un verdadero salto cualitativo para la provincia y para la región”.

El Gobierno del Chubut y el ENACOM firmaron una carta de intención para promover el desarrollo de infraestructura digital crítica.

El funcionario señaló que “Chubut es una de las provincias que más se está viendo beneficiada con el Hub Tecnológico, conectando escuelas, centros de salud y PyMEs de los lugares más remotos”.

Asimismo, sostuvo que “ahora vamos a dar el siguiente paso en materia de infraestructura crítica estratégica”, precisando que “estamos hablando de cables submarinos, infraestructura de fibra óptica que conecte el Atlántico con el Pacífico y una mejor conectividad para las distintas localidades”.

Innovación, empleo y desarrollo

La carta de intención firmada entre el Gobierno del Chubut y el ENACOM establece una agenda de trabajo conjunta para impulsar las acciones técnicas, institucionales y regulatorias necesarias que permitan desarrollar la infraestructura requerida y consolidar a la provincia como un Hub Digital de referencia para la Patagonia y la Argentina.

El acuerdo busca promover inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos, servicios digitales, telecomunicaciones e inteligencia artificial, articulando esfuerzos entre el Estado Nacional, la Provincia, operadores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, organismos especializados, universidades e inversores nacionales e internacionales.

Durante la jornada también se destacó el carácter prioritario y estratégico que representa para la Argentina contar con un segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica sobre la costa chubutense, por su aporte al fortalecimiento de la infraestructura crítica nacional, la diversificación de los puntos de ingreso del tráfico internacional de datos, la mejora de la resiliencia de las redes y el incremento de la capacidad de conectividad del país.

De este modo, Provincia y ENACOM ratificaron el compromiso de impulsar una agenda común para posicionar a Chubut como un nodo estratégico del desarrollo digital argentino, promoviendo inversiones, innovación, empleo calificado y nuevas oportunidades para la economía del conocimiento.

Amplia participación

Del encuentro participaron además el ministro de Producción del Chubut, Juan Pavón; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; funcionarios nacionales, provinciales y municipales; diputados; representantes de compañías multinacionales y cámaras empresariales; prestadores de servicios de telecomunicaciones; universidades y centros de investigación.

La jornada reunió a autoridades de la Cámara de Empresas y Emprendedores en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAMEETIC); Movistar/Telefónica; FLUX; CIMA Patagonia; la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh); la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn; la consultora Conexión Intelectia; la Cámara de Comercio de Rawson; la Federación Empresaria del Chubut (FECh); Grupo Datco y la Universidad del Chubut.

También estuvieron presentes representantes de Cirion, CAPPI, Oracle, Nokia, Genneia, Green Capital, Asertis, EPECh, IAA, TGM S.A.S., la Cámara del PIT, Greensinnergy y UV Mundo Digital S.R.L., entre otras instituciones y empresas del sector.