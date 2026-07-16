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La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó momentos de emoción fuera de la cancha; una de las protagonistas fue Tini Stoessel, quien no dudó en expresar su felicidad por el triunfo y dedicarle un romántico mensaje a novio, Rodrigo De Paul.

Después de que Argentina sellara su clasificación a la final del Mundial 2026, De Paul celebró el triunfo en sus redes sociales y, Stoessel, le dedicó un mensaje que, rápidamente, llamó la atención de los fanáticos.

“Mi amor, te amo tanto”, escribió la cantante en los comentarios de la publicación del mediocampista; instantes después, reforzó sus palabras con otra frase cargada de afecto: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”.

La demostración de cariño no tardó en viralizarse; en pocas horas, el posteo superó los 654 mil “Me Gusta” y recibió miles de comentarios de hinchas que celebraron tanto el pase de la Albiceleste a la final como el gran momento que atraviesa la pareja.

El emotivo reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la clasificación de Argentina a la final

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejó una de las postales más comentadas fuera del campo de juego; tras el triunfo frente a Inglaterra, Tini se reencontró con Rodrigo y protagonizó un romántico momento que, rápidamente, se volvió viral.

Una vez finalizado el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la cantante se acercó junto a Francesca y Bautista, los hijos del mediocampista, para saludarlo después de la histórica victoria de la Albiceleste.

Las imágenes mostraron el instante en el que Tini y Rodrigo compartieron una breve charla; tnstantes después, ambos sellaron el reencuentro con un tierno beso, un gesto que no pasó desapercibido y que, rápidamente, comenzó a circular en las redes.

Como suele ocurrir después de cada partido de la Selección, los futbolistas aprovecharon los minutos posteriores al encuentro para reunirse con sus familiares y seres queridos en las tribunas del estadio.

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