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La consolidación del superávit fiscal de la Nación contrasta con la realidad que atraviesan las administraciones provinciales. Mientras el Gobierno de Javier Milei exhibe resultados positivos en las cuentas públicas, gran parte de las provincias comenzó a mostrar un deterioro acelerado de su situación financiera.

Según diversos relevamientos económicos, el conjunto de las provincias pasó de registrar superávit financiero en 2024 a cerrar 2025 con déficit, producto de un crecimiento del gasto por encima de los ingresos disponibles.

Tapa de La Opinión Austral del 20 de marzo pasado.

Menos recursos y más presión sobre los presupuestos

El fenómeno responde a una combinación de factores: menores transferencias nacionales, desaceleración de la recaudación y mayores demandas sobre los servicios esenciales que prestan los gobiernos subnacionales.

Tapa de La Opinión Austral del 31 de noviembre del 2025.

La situación se refleja especialmente en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y obra pública, donde las provincias deben sostener gastos crecientes con recursos cada vez más limitados.

El auxilio financiero ante las dificultades provinciales

La fragilidad de las cuentas provinciales quedó reflejada en la decisión del Gobierno nacional de habilitar líneas de asistencia financiera para distritos que enfrentaban problemas de liquidez. A través de distintos decretos, la Casa Rosada autorizó anticipos por hasta $400.000 millones destinados a cubrir necesidades inmediatas de caja y afrontar compromisos financieros.

La primera ronda de asistencia alcanzó a doce provincias, entre ellas Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Mendoza y Tucumán. En estos últimos días, el esquema se amplió para incorporar a Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, evidenciando que las tensiones fiscales no se limitan a una región específica sino que atraviesan gran parte del país.

Los recursos fueron otorgados bajo la modalidad de adelantos reintegrables de coparticipación. Esto significa que las provincias deberán devolver los fondos recibidos mediante descuentos automáticos sobre futuras transferencias, con una tasa anual fijada en el 15%.

Gobernadores ante un desafío fiscal creciente

El deterioro financiero ya comenzó a condicionar la gestión de numerosos gobernadores, que enfrentan mayores dificultades para negociar salarios, financiar infraestructura y mantener el equilibrio presupuestario.

La paradoja es evidente: mientras Nación fortalece su posición fiscal, las provincias absorben buena parte del ajuste y ven reducirse sus márgenes de maniobra. El resultado es un mapa cada vez más heterogéneo, con pocos distritos logrando sostener el equilibrio y una mayoría obligada a revisar gastos y prioridades.