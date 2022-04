Qué dice la letra de la Music Session #23 de Paulo Londra y Bizarrap

Luego de recaudar más de 23 millones de comentarios en Instagram, Bizarrap finalmente lanzó la Music Session #23 con Paulo Londra, desatando el furor en redes sociales.

La publicación de Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, y el trapero cordobés, se convirtió en el segundo posteo más comentado en la historia de la red social, por lo tanto el productor musical anunció muy emocionado que la canción se iba a estrenar este lunes, algo que nunca antes hizo. Además, Bizarrap reveló que Londra ya le había pedido desde 2019 que el número 23 para su colaboración.

Pero más que la canción en sí, muchos estaban expectantes a qué iba a decir la letra de Londra, luego de todo el conflicto con Big Ligas que lo dejó dos años afuera de la industria musical.

¿Qué dice la letra de Paulo Londra?

"Siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Por que siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me fui", dice el músico al principio.

Luego, la canción pasa de un estilo de reggaetón a una base más de rap, género por el cual Londra llegó a la fama. Tras celebrar esta nueva etapa en su vida, el artista emitió algunas fuertes indirectas contra los medios y los "haters", algo que los fanáticos se quedaron esperando en sus dos temas anteriores, "Plan A" y "Chance".

"Siempre bendecido aunque hablen mal de lo mío. El periodista está inventado lío, eso no me importa yo sigo en lo mío. La gente sabe como soy por eso están conmigo", expresó el joven de 24 años, quizás por la polémica actual que enfrenta con su ex pareja, Rocío Moreno, por el cuidado de sus hijas.

"Mucho blabla pero no hacen nada" y "Ninguno pudo salir a hacer lo que hice yo, igual me criticaron", son otras de las frases contundentes que escribió el intérprete para el tema, que de seguro en las próximas horas llegará a los primeros puestos de todos los rankings