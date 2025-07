Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo feriado nacional en la Argentina será el miércoles 9 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia. Sin embargo, muchas personas se preguntan si ese asueto se trasladará para formar un fin de semana largo. La respuesta es no: según lo establece la Ley 27.399, este feriado es inamovible, por lo que se mantendrá en su fecha original, sin importar el día de la semana en que caiga.

La ley nacional que regula los feriados en el país define ciertos días como inamovibles, es decir, fechas que no pueden correrse en el calendario. El 9 de julio, por su carácter patriótico y su peso histórico, integra esa categoría. En consecuencia, quienes esperaban un fin de semana largo para realizar una escapada deberán esperar al mes de agosto.

En ese contexto, y con el Día de la Independencia cayendo en mitad de semana, algunos especulaban con la posibilidad de que el presidente Javier Milei promoviera alguna modificación. Pero eso no es factible: el Ejecutivo solo podría alterar el calendario mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o enviando un proyecto de ley al Congreso. Con tan pocos días de margen, ninguna de estas opciones es viable en términos administrativos ni políticos.

¿Qué pasa si trabajo el 9 de julio?

Como se trata de un feriado nacional, se aplican las disposiciones de descanso dominical. Esto significa que quienes trabajen ese día deberán cobrar el doble de una jornada habitual. La normativa es clara en cuanto a la obligatoriedad del pago extra para quienes deban cumplir funciones ese miércoles.

¿Por qué se conmemora el 9 de julio?

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La fecha recuerda la firma de la Declaración de la Independencia en 1816, durante el Congreso de Tucumán. Fue un momento clave en la historia del país, ya que las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia de la monarquía española, y marcaron el inicio de un proceso soberano. El acto se realizó en la histórica casa de doña Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa de Tucumán.

Feriados que quedan en 2025

Aunque julio no contará con un fin de semana largo, el calendario aún ofrece otras oportunidades de descanso. Estos son los feriados que restan en el año:

Agosto

Viernes 15: día no laborable con fines turísticos (optativo)

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado inamovible)

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21: día no laborable puente

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20)

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción (feriado inamovible)

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible)

Por ahora, la única certeza es que el 9 de julio será feriado, pero no se moverá ni se convertirá en un fin de semana largo. Las reglas están claras y el Gobierno no puede alterarlas sin un procedimiento legal complejo que ya no tiene margen para ejecutarse.