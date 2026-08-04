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La figura de Candela Arizaga cobró notoriedad nacional este martes luego de que trascendiera el episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio de Belgrano, donde intervino la Policía de la Ciudad y que derivó en la detención de Facundo Moyano por orden judicial.

La joven de 23 años, identificada como la actual pareja del dirigente sindical, es modelo, promotora e influencer, y cuenta con una importante presencia en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con moda, viajes y estilo de vida.

Arizaga, construyó una comunidad de más de 300.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que publica de manera habitual imágenes de producciones fotográficas, viajes y colaboraciones comerciales.

Además de desempeñarse como modelo, trabaja como creadora de contenido para distintas marcas vinculadas al mundo de la belleza y el cuidado personal.

Su actividad digital le permitió ganar visibilidad en los últimos años y convertirse en una figura cada vez más conocida dentro del universo de las redes sociales.

Automovilismo y fútbol

Antes de alcanzar una mayor exposición mediática, Arizaga también desarrolló tareas como promotora en el Turismo Carretera (TC), una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

En sus publicaciones suele mostrar además una de sus grandes pasiones: el fútbol. La joven se ha declarado hincha de Rosario Central y en varias oportunidades compartió imágenes vinculadas a partidos de la Selección Argentina.

Entre los eventos deportivos que mostró en sus redes sociales se encuentra su presencia en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, donde Argentina enfrentó a España.

Viajes

Otro de los contenidos frecuentes en sus perfiles digitales son las fotografías de viajes internacionales.

Entre los destinos que exhibió en los últimos años aparecen ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam y París. También compartió imágenes de vacaciones en lugares turísticos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

Estas publicaciones forman parte del perfil que mantiene en redes, donde combina experiencias personales con campañas publicitarias y producciones profesionales.

La relación con L-Gante

Antes de su vínculo con Facundo Moyano, Candela Arizaga mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

El romance trascendió públicamente a comienzos de 2024 y durante ese período la joven acompañó al artista en algunas apariciones televisivas, aunque siempre mantuvo un perfil relativamente bajo frente a las cámaras.

La relación se extendió durante algunos meses antes de finalizar.

Situación confusa

Arizaga volvió a ocupar los principales titulares este martes tras el procedimiento realizado en Belgrano.

Según trascendió en la investigación, la joven fue hallada durante la madrugada luego de salir de un departamento donde se encontraba junto a Facundo Moyano. Posteriormente fue trasladada por personal del SAME al Hospital Pirovano, donde permanecía internada.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la Justicia investiga las circunstancias del hecho y el fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Asimismo, durante la mañana se conoció un video en el que se observa a Arizaga circulando por la vía pública en las inmediaciones de la avenida Virrey Vértiz y Sucre, una secuencia que pasó a formar parte de los elementos incorporados a la investigación en curso.