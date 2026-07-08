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El Mundial de Dibu Martínez no está siendo el mejor. Con cinco goles recibidos en la misma cantidad de partidos disputados, el arquero de la Selección Argentina fue autocrítico y afirmó que su nivel en el certamen no está a la altura de lo que él mismo esperaba.

Referido a este momento que está pasando el oriundo de Mar del Plata, en su cuenta de X (ex Twitter), el astrólogo Guido Tejat dio su predicción de cara al partido contra Suiza por los cuartos de final, y allí le dejó una recomendación al arquero para que pueda cambiar las energías.

La recomendación de un astrólogo al Dibu Martínez para el partido contra Suiza por el Mundial

“El sábado hay que jugar de verde”, fue la recomendación de Tejat para el golero de la Albiceleste, que para tener un buen partido tendría que atajar con un conjunto del mismo color que usó durante la victoria contra Egipto, en la que no pudo hacer nada para evitar los dos goles.

“Séneca decía que el fuego prueba el oro, y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros. Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022. Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado. Feliz, festejando, sosteniendo a un país entero. El sábado Dibu tiene que jugar de verde”, fue su predicción.

La autocrítica de Dibu Martínez tras el partido contra Egipto

Luego de la agónica clasificación de Argentina a los cuartos de final, Dibu Martínez habló con los medios en zona mixta. Allí fue autocrítico con su rendimiento y afirmó que no pudo mostrar su mejor versión en este partido, en el que recibió dos remates y ambos fueron goles.

“Después del 2-0 tuvieron una que tuvimos suerte, después otra vez. Me sentí como que no pude ayudar a nadie. Esa sensación de irme a casa sin poder ayudar; nunca lo hice acá en la selección”, fueron las palabras del arquero, que se notó triste por su actuación.

Siguiendo con sus declaraciones, se mostró optimista con poder cambiar la página y volver a ser importante en el equipo de Lionel Scaloni, que está a tres partidos del bicampeonato: “Yo pienso que va a llegar mi momento”, afirmó.

El posteo de Dibu Martínez tras la victoria contra Egipto

“La última foto es lo que pasamos todo, ¿no? Esto es Argentina”, fue el posteo del arquero en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes suyas atajando. En la última, hizo un chiste sobre una persona tomándose la presión, por el final que tuvo el partido.

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