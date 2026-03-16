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La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó una sorpresa con sello argentino. Entre los ganadores apareció Violeta Kreimer, productora nacida en Vicente López y radicada en París, quien integró el equipo del cortometraje Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva), ganador de la estatuilla a Mejor cortometraje de ficción.

“Estoy emocionada y orgullosa de que esta película tan extraña, queer y hecha por un equipo compuesto por una mayoría de mujeres, que vehiculiza un mensaje contra la represión y el absurdo de este mundo, pueda ganar un Oscar en este momento”, expresó Kreimer a La Nación tras conocerse el premio.

Y sumó: “Nunca pensé que podíamos llegar acá. No es la razón por la que hacemos lo que hacemos, pero cuando pasa es como un paréntesis encantado y la emoción es muy fuerte. ¡Vamos Argentina y el cine argentino con el que crecí, que tiene que seguir brillando en el mundo! Cuando dijeron que había dos ganadores pensé que había escuchado mal… todavía no lo puedo creer”, expresó.

Durante la gala, el premio fue anunciado por el actor y comediante pakistaní Kumail Nanjiani, que al abrir el sobre sorprendió al público al comentar que el galardón era compartido: “Y el Oscar es para… es un empate, no estoy bromeando”, dijo. Y reveló primero la otra pieza ganadora, The Singers, producida por Sam A. Davis, y luego la producción dirigida por Natalie Musteata y Alexandre Singh y producida, entre otros, por Kreimer. Sobre el escenario, el equipo agradeció el premio.

De Vicente Lopez al cine internacional

Aunque su carrera se desarrolla principalmente en Europa, el reconocimiento resonó con fuerza en Argentina, donde Kreimer vivió hasta los 20 años y donde comenzó a forjar su identidad artística.

Antes de dedicarse al cine, Kreimer construyó durante más de una década una sólida trayectoria en el arte contemporáneo. Inició su camino en la fotografía y luego se expandió hacia el videoarte, participando activamente del circuito cultural europeo.

Violeta Kreimer junto con el equipo de Deux personnes échangeant de la salive, la película que se llevó el Oscar 2026 en la categoría de cortometraje de ficción.

Durante ese período también dirigió el estudio del reconocido artista francés Xavier Veilhan, experiencia que le permitió consolidar contactos y visibilidad dentro de la escena artística internacional.

Con el tiempo, decidió dar el salto definitivo al audiovisual.

Ya instalada en París, Kreimer fundó la productora Misia Films junto a la productora italiana Valentina Merli. El objetivo: impulsar proyectos que combinen sensibilidad artística, experimentación y narrativa cinematográfica.

Desde entonces, se convirtió en una figura activa dentro del circuito internacional de cortometrajes independientes y obras audiovisuales de autor.

El corto ganador del Oscar: un recorrido de festivales

Las actrices Vicky Krieps y Luàna Bajrami junto a los directores Alexandre Singh y Natalie Musteata, y las productoras Valentina Merli y Violeta Kreimer.

El cortometraje Deux personnes échangeant de la salive tuvo un extenso recorrido antes de llegar a Hollywood:

Participó en más de 70 festivales internacionales

Obtuvo cerca de 20 premios

Ganó el Premio del Público en el Festival de Clermont-Ferrand , uno de los eventos más prestigiosos del mundo dedicados al cortometraje

La historia presenta un escenario distópico donde la violencia es cotidiana, pero las expresiones de afecto están prohibidas. En ese contexto, el vínculo entre dos mujeres desafía las normas de una sociedad opresiva

El proyecto comenzó a gestarse durante la pandemia, cuando los espacios comerciales de París permanecían cerrados. A partir de colaboraciones artísticas surgió la idea que luego se transformaría en la obra premiada.

Si bien el Oscar corresponde a una producción francesa, el triunfo también se celebra en Argentina. Kreimer mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y suele definirse como profundamente argentina, a pesar de llevar años viviendo en Europa.

Su reconocimiento confirma el creciente protagonismo de talentos argentinos en la escena cinematográfica internacional y posiciona su nombre entre las figuras emergentes del cine independiente mundial.