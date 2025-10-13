Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo por la noche, hubo una apasionante gala en La Voz Argentin 2025 (Telefe) que dio inicio al cierre del reality, cuya gran final culminará este lunes y la decisión de quién ganará está en manos del público.

En este marco, el periodista Julián Haramboure fue uno de los que decidió lanzar una encuesta en la red social “X” para dar un primer pantallazo de quién puede llegar a coronarse campeón del certamen de talento conducido por Nico Occhiato; el primer sondeo dio como ganador a Nicolás Behringer (team Luck Ra) con un 56,5%, siguiéndole Alan Lez (equipo de Lali) con un 28,3%.

Por detrás, se ubicó Milagros Gerez Abud (team Soledad) con un 15,3% y, a lo último, quedó Eugenia Rodríguez (team Miranda!) con un tímido 4,3%.

Lo cierto es que, independientemente de las encuestas en redes, lo que realmente importa es el voto del público y vos también podés involucrarte.

Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina

Después de sortear, exitosamente, las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final; cada uno representa a su respectivo mentor:

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Cómo votar a tu ganador de La Voz Argentina 2025

La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al “9009” el nombre del participante que querés que gane el concurso: milagros, Nicolás, Alan o Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.

También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.

A qué hora es la final de La Voz Argentina

Termina hoy, lunes 13 de octubre, a las 21.30 hs; el programa se emite en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max.

Cómo son los premios de La Voz Argentina

Con respecto a la recompensa económica que reciben los cuatro finalistas, Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

Segundo lugar: 30 millones de pesos.

Tercer lugar: 15 millones de pesos.

Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtendrán un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa; como ya explicó Ale Sergi en uno de sus recordados discursos en el programa, más allá del resultado del reality, los artistas deben apuntar a monetizar el reconocimiento de la gente que ganaron en estos meses y explotar su carrera artística.

