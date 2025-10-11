La Voz Argentina llega a su final el próximo lunes 13 de octubre por la pantalla de Telefe; el reality de canto, que le dio la oportunidad a muchos participantes de crecer a nivel musical y de que hoy sus rostros sean conocidos por el público, concluirá en dos emisiones; en esta última etapa, los finalistas de cada equipo se expondrán al voto de la gente y, de ahí, saldrá la persona que gane el certamen conducido por Nico Ochiato.

Así será la nueva dinámica para la final de La Voz Argentina

Desde las audiciones a ciegas hasta el momento de saber quiénes los finalistas de cada team, los jurados Lali, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra fueron los encargados de decidir quiénes pasan a la siguiente ronda; sin embargo, en una oportunidad sí hubo voto telefónico.

Ahora, para la gran final el público, volverá a tener la oportunidad de votar a su participante favorito y decidir quién se llevará el esperado galardón, que incluye 70 millones de pesos, un vehículo 0km y contrato con la compañía discográfica Universal Music.

Los concursantes, que dejaron todo en el escenario y cautivaron con sus voces, son: Nicolás Beringher (team Luck Ra), Alan Lez (team Lali),Milagros Amud (team Soledad Pastorutti) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!); los cuatro finalistas son los representantes de cada equipo y, uno de ellos, serán el gran ganador de esta edición.

En las redes ya hay muchas expectativas sobre quién será el ganador o la ganadora, debido a que con el paso del tiempo los fanáticos de cada uno fueron creciendo; lo cierto es que el canal decidió dividir en dos días la gran final de la competencia; lejos de emitirse el jueves pasado como normalmente sucedía, los directivos determinaron pasarlo al día domingo 12 de octubre presentando la primera parte de lo que será el cierre del ciclo.

Allí, cada concursante volverá a cantar frente a los artistas y con una tribuna atenta a sus presentaciones; sin embargo, el día lunes 13 se dará a conocer la gran definición de la gente debido a que ya se encuentran abiertas las votaciones telefónicas como, también, la posibilidad de elegir a través del sitio web de Telefe por mensaje de texto y código QR.

En esta fecha, sólo se pasará la decisión final, que, según trascendió, ya se encuentran grabadas las 4 posibles finales y se pasará la que corresponda y, luego, debutará “Masterchef Celebrity” con la conducción de Wanda Nara; si bien, en un primer momento, se anunció que el debut sería el martes 14, finalmente, lo adelantaron al mismo día que termina La Voz Argentina.

En resumen, la nueva dinámica para la fina se dividirá en dos: este domingo, a las 22:15 horas, los finalistas volverán a cantar para cautivar a la audiencia y conseguir ese esperado voto que los consagrará campeón y, el lunes a las 21.30, se conocerá quién se lleva el trofeo, que promete catapultar su carrera en la industria musical.

