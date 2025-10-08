Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 8 de octubre se vivió una de las noches más emocionantes de La Voz Argentina 2025: la esperada semifinal del certamen, que definió a los cuatro finalistas que competirán en la gran final, programada para el lunes próximo.

Durante la jornada, los ocho participantes que quedaron en competencia —dos por cada team— mostraron su talento en presentaciones inolvidables.

Presentaciones de la semifinal de La Voz Argentina 2025

Team Soledad Pastorutti:

Milagros Amud interpretó “Arrabal amargo” de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

interpretó “Arrabal amargo” de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Violeta Lemo cantó “The Power of Love” (versión en español de Celine Dion).

Team Miranda!:

Emiliano Villagra sorprendió con “El arriero” (Atahualpa Yupanqui, versión rock de Divididos).

sorprendió con “El arriero” (Atahualpa Yupanqui, versión rock de Divididos). Eugenia Rodríguez se lució con “The Edge of Glory” de Lady Gaga.

Team Luck Ra:

Nicolás Behringer interpretó “Is This Love” de Whitesnake.

interpretó “Is This Love” de Whitesnake. Nathalie Aponte cantó “Stone Cold” de Demi Lovato.

Team Lali Espósito:

Jaime Muñoz sorprendió con “Naranjo en Flor” de Homero y Virgilio Expósito.

sorprendió con “Naranjo en Flor” de Homero y Virgilio Expósito. Alan Lez eligió “La Grasa de las Capitales” de Serú Girán.

Finalistas confirmados de La Voz Argentina 2025

Tras la votación del jurado, los finalistas confirmados son:

Milagros Amud (Team Soledad Pastorutti)

Eugenia Rodríguez (Team Miranda!)

Nicolás Behringer (Team Luck Ra)

Alan Lez (Team Lali)

Premios para el ganador de La Voz Argentina 2025

En un momento especial de la semifinal, Nicolás Occhiato reveló los premios que recibirán los finalistas:

“El ganador se lleva un Volkswagen Tera, 70 millones de pesos y un contrato con Universal para lanzar su música. El segundo obtiene 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones”, detalló el conductor.

Qué sigue en La Voz Argentina 2025

El lunes se llevará a cabo la gran final, donde los cuatro finalistas competirán por el título y los premios. La expectativa es enorme, y los fanáticos del programa ya se preparan para disfrutar de una noche llena de talento, emociones y sorpresas.