Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una extensa entrevista con BAE Stream, el emblemático productor Carlos Rottemberg analizó el estado actual de la actividad, la resiliencia de un público incondicional y lanzó una dura advertencia sobre el futuro del teatro industrial debido a los cambios estructurales en los medios de comunicación.

Un paciente con “buena salud” y récord mundial

Para Rottemberg, el diagnóstico inicial es contundente: el teatro en Argentina goza de una vitalidad única. “Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine“, afirmó el empresario, quien divide la actividad en tres estamentos bien definidos: el teatro público, el circuito independiente -destacando que Buenos Aires es la ciudad con más salas independientes del planeta- y el teatro comercial, al que prefiere denominar teatro industrial.

Esta vigencia, que ha sobrevivido a los avances tecnológicos desde la época de los griegos, se apoya en un círculo virtuoso entre el talento local y una audiencia apasionada. Sin embargo, al desmenuzar las cifras como un médico que analiza un estudio clínico, el productor advierte que no todos los indicadores son positivos.

La brecha económica: Éxito concentrado

Al analizar las curvas de espectadores de los últimos años (2023-2026), Rottemberg desmitificó la idea de una caída masiva de público en el circuito industrial, pero encendió las alarmas sobre la distribución del consumo, trazando un paralelismo directo con la macro y la microeconomía del país.

El verdadero problema, según el empresario, radica en la concentración de la taquilla: solo 10 espectáculos (de un universo de 218) concentran el 54% de la audiencia, dejando a las 208 producciones restantes el 46% restante.

La desaparición de la TV abierta: Una amenaza a 20 años plazo

El punto más crítico del análisis de Rottemberg apunta a la desaparición de la ficción en la televisión abierta, un fenómeno que históricamente funcionó como la gran cantera de figuras populares para la emblemática Avenida Corrientes.

Ante la falta de tiras diarias, los actores consagrados migraron definitivamente al teatro para sostener sus carreras. Esto genera un fenómeno de inercia que hoy mantiene las salas llenas gracias a nombres consolidados (como Guillermo Francella, Adrián Suar o Ricardo Darín), pero interrumpe el relevo generacional.

El dato clave: Cuando Rottemberg comenzó en 1975, figuras jóvenes como Ricardo Darín o Carlos Calvo lideraban la cartelera con apenas 20 años. Hoy, el actor más joven que sostiene una temporada industrial por peso propio es Nicolás Vázquez, quien promedia los 50 años.

La distorsión del mercado: Ante la falta de actores masivos, las salas industriales recurren cada vez más a influencers, psicólogos o mentalistas para llenar sus espacios.

El productor apuntó contra la inacción estatal a lo largo de las últimas décadas para proteger este ecosistema: “Ningún gobierno hizo nada para generar ficción con seriedad. No es cierto que las redes se llevaron todo; hay ficción abierta en Brasil, Estados Unidos, España, Turquía o México”.

El refugio de los sentimientos frente a la tecnología

A pesar de los desafíos económicos y la incertidumbre sobre el recambio de figuras, Rottemberg concluyó con una encendida defensa del hecho teatral y el vínculo humano, considerándolo un “bastión” inalcanzable para los avances de la Inteligencia Artificial.

Para el empresario, el público se mueve por impulsos dinámicos y necesidades emocionales. Así como un espectador puede elegir una obra compleja de Henrik Ibsen en el Teatro San Martín durante el invierno, ese mismo espectador puede buscar el entretenimiento liviano y “frívolo” de una revista teatral en Mar del Plata durante el verano.

“Lo que más ‘garpa’ son los sentimientos. Los sentimientos siguen siendo la clave en el ser humano. El teatro es un lugar de encuentro donde personas que no se conocen coinciden a la misma hora para vibrar con lo mismo. Por eso, la ficción teatral sigue y seguirá funcionando”, concluyó.