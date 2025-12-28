ES ARGENTINO Y RECONOCIDO EN EL MUNDO

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

Fútbol y diplomacia están en el ADN de Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es candidato a Secretario General de las Naciones Unidas y jugó a estadio lleno.

Futbolero de ley, fanático de Estudiantes de La Plata, durante su presentación en el salón El Central de La Rural, encuentro organizado por el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), reiteró varias de las definiciones que le había adelantado a Grupo Crónica en un reportaje exclusivo.

Diplomáticos, funcionarios del gobierno, políticos, amigos y familiares le dieron su apoyo. En junio de 2026 comenzará la etapa de las votaciones de los candidatos y se extendería hasta octubre. El nuevo secretario general elegido asumirá el 1 de enero de 2027.

El presidente del CARI, Francisco de Santibáñez, fue el anfitrión. Además de recibir a los invitados, fue quien dio la bienvenida.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, ratificó la candidatura y en un emotivo discurso destacó que:

“El presidente Javier Milei ha expresado su pleno respaldo al embajador Grossi. La presentación de esta candidatura no debe entenderse como un ejercicio de oportunidad, sino como una contribución concreta de la Argentina al debate sobre el futuro del multilateralismo…

Luego, como si estuviera en una cancha, Quirno pidió una arenga mayor con sus manos, cual director de orquesta, y hubo una explosión de aplausos.

“Llegué por méritos propios”

A su turno, Rafael Grossi se levantó de la primera fila y agradeció en silencio mientras recibía más aplausos.

En el escenario pidió un micrófono de mano y empezó a caminar, sintiéndose más cómodo.

“Llegué hasta acá por el mérito, no por amistades o roscas”, afirmó, apelando luego a una analogía futbolera: “Hay que parar la pelota”.

“La diplomacia es abrir puertas”

Grossi subrayó la necesidad de que la ONU recupere protagonismo y recordó palabras del Papa Francisco:

“Hay una casa común, y esa casa común son las Naciones Unidas”.

Fue contundente: “La diplomacia es abrir puertas, es pensar que siempre es posible encontrar soluciones”.