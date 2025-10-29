Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del debate nacional por la reforma laboral, Raúl “Tato” Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), se mostró a favor de dar esta discusión, aunque advirtió que no se trata de una solución mágica para la llegada de inversiones a Argentina.

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, sostuvo que “todos los cambios, manera me parece que son buenos y necesarios”, “por lo menos, hay que dar ese tipo de debates”.

El empresario chubutense utilizó ejemplos de la vida cotidiana para graficar la necesidad de modernización. Describió la evolución de la comunicación familiar durante sus viajes, desde contar las experiencias a la vuelta hasta el envío de mensajes diarios por WhatsApp, un “proceso evolutivo” que se replicó con el home office en muchas empresas, pero que “pareciera que lo único que no se quiere revisar son las relaciones laborales”.

En el Congreso de la Nación se viene el debate sobre al reforma laboral.

Desempleo

Afirmó que el alto nivel de desempleo e informalidad del país indica que “hay un sistema laboral que probablemente, muy probablemente, por lo menos desde mi mirada, sea arcaico”.

Sin embargo, enfatizó que modernizar las relaciones “no implica pérdida de derechos”, sino que es una discusión que debe darse “con los trabajadores sentados en la mesa debatiendo qué cosas hay que cambiar para un lado y qué cosas para el otro lado a los efectos de agilizarlo”.

“Pienso que en esa discusión, en ese debate inexorablemente tienen que estar los trabajadores representados para decir: Esto sí y esto no’”, declaró, agregando que aunque el resultado del debate fuera que “no hay nada que modificar y está todo bien”, se debe dar la discusión, pues “parecería ser como que hay una negativa a debatir”.

El presidente de FULASP reconoció que existe una “posición radical de algunos gremios que dicen que los derechos laborales no se tocan, son conquistas laborales'”.

En este escenario difícil para los representantes sindicales, ya que la revisión “en algún momento más temprano que tarde va a llegar”. Insistió que hay sectores que no están de acuerdo con esas revisiones.

Consensos si, imposiciones no

Aunque evita hablar de política, Cereseto comentó el reciente resultado electoral del Gobierno nacional y la moderación de su discurso radical en los últimos meses. Sostuvo que “esto de imponer de alguna manera las cosas y de pensar que las grandes transformaciones vienen por las imposiciones, me parece que no funciona”.

En su lugar, el camino debe ser convocar “al diálogo, a la construcción”. Reconoció que este proceso “sea más lento, sea más engorroso y un poco más conflictivo”, pero al final “terminás con consenso”.

En el sector pesquero, el empresario cree que también “hay que revisar y hay que dar esa discusión” porque es una actividad “netamente exportadora” y muy sujeta a los mercados. Puso como ejemplo la reciente temporada de langostino, que fue “muy complicada” y donde “hemos pescado la mitad”, y el resultado fue que “perdimos todos: perdimos los trabajadores, los empresarios, la política y las economías regionales, no hubo ganadores, todos perdedores”.

Seguridad Jurídica

Consultado sobre si la reforma laboral serviría para atraer inversiones a Argentina, consideró que “es una de las patas muy importantes”. Señaló que para el inversor es fundamental “tener seguridad jurídica que le dé reglas claras y de visibilidad” y que “en materia laboral o en la estructura laboral es fundamental”.

Sin embargo, advirtió que no es suficiente con modificar la ley de los trabajadores: “tampoco es suficiente la Reforma Laboral, también tienen que ordenar algunas cosas”.

Exigió revisar “la matriz fiscal” y trabajar en “asistencia crediticia para capital de trabajo, para empresas extranjeras y Argentina que quieran expandirse”. Puso como ejemplo la industria naval, que tiene un “enorme potencial de desarrollo” y genera un “efecto derrame” (por cada empleo directo se generan tres indirectos), pero Argentina es “el único país que no tiene una asistencia crediticia para la industria naval”.

Donald Trump junto a Javier Milei.

Por ello, dijo: “No me gustaría meterle toda la presión a este solo tema, la lluvia de inversiones no vendrá solo por esto’”. Más bien, considera que la reforma debe “venir de la mano con otras cosas” para que Argentina sea “más atractiva, más competitiva”.

Cereseto concluyó que la clave es buscar el equilibrio en el debate. Agregó que es fundamental hablar de “cómo los va a beneficiar a ellos [los trabajadores] si es que vas a modificar algunas cuestiones de los comités colectivos de trabajo”. Animó a no tenerle miedo al debate, ya que “varios frentes hay que atacar para que Argentina de una vez por todas empiece a crecer y podamos todos convivir con un poco más de normalidad”.