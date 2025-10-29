Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada de noviembre, muchos argentinos se preguntan si habrá algún fin de semana largo antes de fin de año. La respuesta es afirmativa: el anteúltimo mes de 2025 contará con un feriado nacional y un día no laborable que permitirán disfrutar de una pausa extendida de cuatro días consecutivos.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete de Ministros, el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. Esta configuración se debe a que el 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, caerá jueves, por lo que el feriado se traslada al lunes siguiente.

El viernes 21 fue designado como día no laborable con fines turísticos, el último del año. En este caso, la asistencia al trabajo queda a criterio del empleador, quien puede decidir si los empleados deben presentarse o no.

El último fin de semana largo del año

El de noviembre será el último fin de semana largo de 2025, ya que los anteriores días con fines turísticos fueron utilizados en mayo y agosto. De esta manera, quienes puedan tomarse el descanso completo disfrutarán de cuatro jornadas seguidas: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

La medida busca fomentar la actividad turística en distintas regiones del país, una política que el Gobierno nacional implementa desde hace varios años con el objetivo de impulsar el movimiento económico en destinos locales durante la baja temporada.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se celebra cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), uno de los episodios más emblemáticos de la historia argentina.

Ese día, el ejército anglo-francés intentó invadir el territorio de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas, con el objetivo de controlar la navegación del río Paraná. Sin embargo, las fuerzas nacionales, comandadas por Lucio Mansilla y con el apoyo estratégico de José de San Martín, ofrecieron una resistencia heroica que logró impedir el avance enemigo.

A pesar de la desventaja numérica y tecnológica, la defensa argentina consiguió mantener la soberanía sobre el río y se convirtió en un símbolo de independencia y unidad nacional. Por ello, el Día de la Soberanía fue incorporado al calendario como feriado nacional trasladable, recordando la importancia de la autodeterminación del país frente a las potencias extranjeras.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, los feriados nacionales y los días no laborables tienen un tratamiento distinto en el ámbito laboral.

El artículo 181 establece que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. Esto significa que si un trabajador presta servicios durante un feriado, debe cobrar el doble de una jornada habitual.

En cambio, el artículo 182 indica que los días no laborables son optativos para el empleador. Si la empresa decide no suspender la actividad, el trabajador deberá presentarse a trabajar y percibirá su salario normal, sin incremento alguno.

Por lo tanto, durante este fin de semana largo de noviembre, el lunes 24 será feriado nacional con pago doble en caso de trabajo, mientras que el viernes 21 dependerá de cada empleador si se trabaja o no, con remuneración simple.

Un cierre ideal antes del verano

Con el último fin de semana largo de 2025, noviembre se perfila como una oportunidad ideal para descansar, viajar o realizar actividades recreativas antes del cierre del año y la llegada de las vacaciones de verano.

De esta manera, el Día de la Soberanía Nacional no solo invita a reflexionar sobre la historia argentina, sino que también ofrece un merecido respiro en el calendario laboral.