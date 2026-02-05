Rechazaron cautelar y habilitaron el traslado del sable corvo de San Martín a Granaderos La Justicia federal desestimó el planteo presentado por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero y dejó firme la decisión oficial que dispone el envío de la pieza histórica al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La Justicia federal rechazó este jueves la medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, que buscaba frenar el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, ratificó su resolución y dejó habilitado el envío de la pieza histórica al regimiento, con sede en el barrio porteño de Palermo.

En su fallo, la magistrada consideró que no quedó acreditada la postura que sostiene que la donación del sable se realizó “con cargo”, es decir, bajo una obligación accesoria impuesta al Estado respecto de su lugar de guarda en el Museo Histórico Nacional.

Marra Giménez también recordó que el sable permaneció durante décadas en el cuartel de Granaderos, tras los robos ocurridos en la década de 1960, hasta que la expresidenta Cristina Kirchner resolvió “restituirlo” al museo en 2015 mediante un decreto.

La resolución judicial habilita así el acto previsto para el próximo sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei encabezará la ceremonia de traspaso en el Campo de la Gloria, escenario de la batalla de 1813 en la que San Martín derrotó a las fuerzas realistas españolas. Días atrás, el Poder Ejecutivo había dispuesto el traslado del sable, decisión que provocó un fuerte rechazo político e institucional.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 81/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que establece el traslado del símbolo histórico a la sede del regimiento en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la fuerza tendrá a su cargo la preservación, seguridad e integridad de la pieza, de acuerdo con las normas y protocolos vigentes.

Según los considerandos del decreto, el sable corvo forma parte del patrimonio histórico nacional y representa uno de los emblemas más significativos de la soberanía y de la consolidación de la independencia. El bien fue donado al Estado nacional en 1897 con el objetivo de garantizar su conservación bajo custodia estatal.

En ese contexto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable después de la decisión oficial de concretar el traslado. La funcionaria sostuvo que la medida responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, expresó.

