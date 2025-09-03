Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) manifestó su repudio a la decisión del juez civil y comercial federal, Patricio Marianello, de otorgar una medida cautelar que restringe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en ejercicio de su rol de funcionaria pública.

En un comunicado, la red académica argentina sostuvo que la disposición representa “un acto de censura previa que resulta inconstitucional e incompatible con los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos”.

Asimismo, REDCOM condenó con firmeza tanto el accionar del gobierno nacional, así como la resolución de la Justicia de restringir la circulación de los audios vinculados con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este pronunciamiento también expresó la “solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la comunicación” y exigió “que se respeten las leyes que protegen el trabajo periodístico para informar a la sociedad”. Se remarcó que “las y los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores, derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión”.

Desde REDCOM advirtieron que cualquier medida preventiva o restrictiva que impida ese derecho, como en este caso una decisión judicial, constituye un acto de censura previa y resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes.

“El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo en casos muy específicos que involucren, por ejemplo, la seguridad nacional”, cerraron.

Leé más notas de La Opinión Austral