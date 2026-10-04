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Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei, anticipó que La Libertad Avanza (LLA) buscará construir una alianza amplia de cara a las próximas elecciones, con el PRO y otras fuerzas identificadas con el liberalismo. Además, sostuvo que el oficialismo llegará al Congreso con una representación significativamente mayor a la actual.

“Al momento de la elección, yo estoy convencido que estos integrantes de este espacio […] van a participar en la elección juntos”, afirmó Francos durante una entrevista con el programa No vale arrugar, de Radio Splendid.

El exfuncionario incluyó dentro de ese eventual armado al PRO, a otras fuerzas de perfil liberal y a gobernadores que respaldan el rumbo del Gobierno nacional. Según planteó, todos los sectores que comparten una visión basada en “la libertad, el libre mercado y el capitalismo” podrían confluir electoralmente con LLA.

Francos pronosticó más diputados para Milei y descartó una ruptura entre Bullrich y el Gobierno

Francos también proyectó un escenario favorable para el oficialismo en el Congreso. Afirmó que La Libertad Avanza podría alcanzar una participación “muy fuerte, si no mayoritaria” en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría avanzar con mayor respaldo sobre las reformas impulsadas por Milei.

“El Congreso va a ser un Congreso con una participación muy fuerte, si no mayoritaria, en la Cámara de Diputados, de La Libertad Avanza”, sostuvo.

El exjefe de Gabinete argumentó que LLA parte de una posición favorable debido a la renovación parlamentaria y destacó que el espacio oficialista es el que debe reemplazar menos bancas en relación con otros bloques. En ese sentido, estimó que al actual bloque libertario “va a haber que sumarle muchos diputados”.

Para Francos, un mayor respaldo legislativo permitiría otorgarle “mucha estabilidad institucional” al proceso de transformación que impulsa el Gobierno. También consideró que varios gobernadores podrían acompañar la continuidad del programa económico porque, según su interpretación, existe un interés en evitar un escenario de incertidumbre.

En relación con una eventual alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, Francos reconoció que todavía deben definirse los liderazgos y la composición de una futura coalición, pero descartó que las diferencias actuales impidan un acuerdo electoral.

“Todavía tiene que definir liderazgos y quiénes participan. No se sabe si van a estar divididos o no van a estar divididos”, señaló. Sin embargo, insistió en que LLA, el PRO y otros espacios afines terminarán confluyendo en una misma lista o frente.

El dirigente también fue consultado sobre Patricia Bullrich y la posibilidad de que abandone el espacio de Milei para impulsar una alternativa propia. Francos rechazó esa hipótesis: “No lo creo yo”.

Según explicó, Bullrich mantiene posiciones ideológicas compatibles con el Gobierno y recordó que la propia dirigente había planteado la posibilidad de competir por la Presidencia después de un eventual segundo mandato de Milei. “Hasta ahora eso es lo que ella ha dicho. Lo demás son especulaciones”, afirmó.

Francos consideró, además, que las diferencias internas no deberían poner en riesgo la continuidad del programa económico. “Poner en riesgo la continuidad de una reforma estructural en la Argentina como la que está no se hace por algunas diferencias”, sostuvo.

Por último, evitó confirmar si tendrá una candidatura propia. “Estamos todavía lejos de las candidaturas”, respondió. No obstante, dejó abierta la posibilidad de participar si recibe una convocatoria: “Si existe esa posibilidad o si me invitan a participar, lo voy a hacer, por supuesto”.

“Todos estos temas se van a dirimir el año próximo y ahí veremos”, concluyó Francos, quien aclaró que una eventual candidatura no es una cuestión que actualmente lo desvele.