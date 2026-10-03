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La Selección Argentina se impuso este sábado por 7-0 ante Burkina Faso en el estadio Monumental, en un amistoso que estuvo condicionado desde antes del inicio por los inconvenientes que atravesó la delegación africana para llegar al país.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni marcó diferencias desde los primeros minutos frente a un equipo visitante conformado mayoritariamente por futbolistas Sub-23. Las demoras en los vuelos hicieron que Burkina Faso arribara a la Argentina apenas después de las 15:30, pocas horas antes del encuentro.

A pesar de las dificultades, los jóvenes jugadores africanos disputaron el compromiso y recibieron el reconocimiento de los hinchas presentes en el Monumental durante el calentamiento previo.

Argentina encontró rápidamente el camino al gol. Agustín Giay avanzó por la derecha y recibió una infracción dentro del área, por lo que el árbitro sancionó penal. Lautaro Martínez ejecutó el remate, el arquero logró rechazarlo y el delantero aprovechó el rebote para establecer el 1-0.

Con Nicolás Paz como uno de los principales conductores del equipo, el conjunto nacional mantuvo el dominio y amplió progresivamente la ventaja. El segundo tanto llegó tras un gol en contra de Moumoune Diallo, mientras que Gianluca Prestianni y el propio Paz también se hicieron presentes en el marcador.

Antes del descanso, Julián Álvarez sumó otro tanto para la Argentina y dejó el encuentro prácticamente definido. En el complemento, Franco Mastantuono tuvo una actuación destacada y también convirtió, mientras que Giuliano Simeone selló el 7-0 con un cabezazo luego de una buena combinación colectiva.

Con la diferencia ya establecida, Scaloni aprovechó la segunda parte para darle minutos a otros futbolistas, entre ellos Valentín Barco y Tomás Flores. La amplia distancia entre ambos seleccionados convirtió al encuentro en un ensayo con escasas conclusiones desde el aspecto táctico.

La Selección Argentina volverá a presentarse el próximo martes 6 de octubre a las 20:00, nuevamente en el estadio Monumental, para cerrar la fecha FIFA. El partido tendrá además un significado especial, ya que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección.

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