El Gobierno nacional resolvió retirar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que establecía límites a las licencias médicas, luego del fuerte rechazo expresado por bloques aliados en el Congreso. La decisión busca destrabar la aprobación de la iniciativa durante el período de sesiones extraordinarias y garantizar los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

La medida se tomó tras intensas negociaciones parlamentarias, en medio de críticas formuladas por sectores dialoguistas como el PRO, la UCR y bloques como Hacemos Coalición Federal, además de cuestionamientos de gobernadores y organizaciones sindicales.

Después de haber dejado trascender distintas alternativas para modificar el controvertido punto —desde un decreto reglamentario hasta una ley complementaria o incluso un veto presidencial— el oficialismo terminó por definir la eliminación lisa y llana del artículo en una reunión encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli.

El encuentro se realizó al mediodía y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la conducción del bloque libertario, encabezada por Gabriel Bornoroni. Se trató de una mesa de trabajo que se conformó formalmente el jueves, un día después de que el Senado aprobara la reforma laboral con la polémica modificación incluida.

Durante el cónclave se realizó un análisis “artículo por artículo” del proyecto, junto con el poroteo del quórum y de la votación en general y en particular. Fue allí donde terminó de tomar forma la alternativa de dar de baja el artículo 44, ante la evidencia de que no estaban garantizados los votos para sostenerlo.

* El artículo había sido incorporado a último momento en el Senado y nunca logró consenso pleno dentro del propio oficialismo.

Qué decía el artículo 44 y por qué generó rechazo

El artículo modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establecía que, si un trabajador sufría un accidente o enfermedad no vinculados a su actividad laboral, percibiría:

El 50% de su salario si la situación derivaba de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para su salud.

El 75% del salario si no mediaba una conducta voluntaria de riesgo.

Además, fijaba plazos de tres o seis meses según si el trabajador tenía personas a cargo, y establecía criterios específicos para enfermedades crónicas.

La incorporación de esta modificación a último momento en el Senado desató críticas inmediatas. En un primer momento, el Gobierno se desentendió del cambio, pero luego el bloque libertario asumió la responsabilidad y lo atribuyó a un “error de redacción”. Incluso, la senadora Patricia Bullrich, confirmó que se evaluaban correcciones para garantizar el cobro del 100% del salario en casos de enfermedades graves.

La resistencia más fuerte provino de bloques aliados, en especial del PRO, que advirtió que no acompañaría ninguna modificación que no pasara por el Congreso. Esa postura terminó inclinando la balanza hacia la eliminación del artículo.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, publicó un mensaje en el que sostuvo que la mejor manera de garantizar la ley de modernización laboral era “dando de baja el artículo 44”. En la misma línea se expresó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien señaló que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no votarían la modificación del artículo 208 de la LCT.

“Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, afirmó el mandatario provincial.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios difundieron comunicados en los que consideraron que limitar las licencias médicas implicaba “un retroceso en conquistas históricas”. También asociaciones médicas expresaron preocupación por el endurecimiento de controles sobre certificados y por el impacto en situaciones especiales.

La Casa Rosada entendió que insistir con el artículo ponía en riesgo la aprobación del conjunto de la reforma laboral. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo priorizó garantizar el respaldo general del proyecto antes que sostener un punto que generaba resistencias internas y externas.

*Aunque fue eliminado del texto actual, en el Gobierno aseguran que el debate sobre eventuales cambios en el régimen de licencias no está cerrado.

Carrera contrarreloj para aprobar la reforma laboral

El artículo será formalmente eliminado en la reunión plenaria de comisión en Diputados que debe emitir dictamen previo a la sesión prevista para el jueves. El objetivo del Ejecutivo es que la Cámara baja apruebe el texto con modificaciones y que el Senado lo convierta en ley el viernes de la semana próxima.

El escenario parlamentario es de máxima tensión. Con una mayoría ajustada y fragmentada, el oficialismo necesita negociar voto por voto para sostener su agenda en extraordinarias. La eliminación del artículo 44 se interpreta como un gesto de flexibilidad para evitar el naufragio de una reforma considerada estratégica.

¿Qué pasa ahora con las licencias médicas?

Desde el Gobierno aclararon que la exclusión del artículo no implica abandonar el debate sobre cambios en el régimen de licencias médicas. Algunos legisladores anticiparon que el tema podría retomarse en futuras discusiones, bajo un formato más consensuado.

Mientras tanto, la reforma laboral seguirá avanzando sin ese punto polémico. El foco estará puesto en los artículos vinculados a la formalización del empleo, la simplificación administrativa y la modernización de las relaciones laborales.

El resultado de la sesión será clave para definir el futuro inmediato de la iniciativa y el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Tanto sindicatos como cámaras empresariales se mantienen atentos a la votación, conscientes del impacto que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.