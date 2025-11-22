Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y los refuerzos adicionales que se abonarán en noviembre de 2025. Entre ellos, se destaca el Complemento Leche, una asistencia económica que beneficia a familias con hijos menores de tres años.

¿Qué es el Complemento Leche y quiénes pueden acceder?

El Complemento Leche es una ayuda mensual destinada a familias con niños y niñas menores de 3 años que reciben AUH o AUE. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales para el crecimiento y la nutrición en la primera infancia.

Este refuerzo no necesita trámite previo, ya que se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha de pago de la asignación correspondiente. Sin embargo, Anses recomienda mantener actualizados los datos familiares en Mi ANSES para evitar problemas en la liquidación.

¿Cuánto paga el Complemento Leche en noviembre?

Con el incremento previsto para noviembre, el monto del Complemento Leche sube a $45.142 por cada niño o niña menor de tres años.

Este valor se suma al pago mensual de la AUH o la AUE, representando un alivio adicional para muchas familias tras el fin de semana largo.

AUH, AUE y otros montos con aumento: cuánto se cobra en noviembre

A partir del ajuste del 2,1%, los titulares de asignaciones percibirán los siguientes valores:

AUH

Monto total: $119.691

Pago en mano: $95.752,8 (80%)

Retención: 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUE (Asignación por Embarazo)

Monto total: $119.691

Pago mensual: $95.752,8

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $389.731

Pago en mano: $311.784,51

Retención: 20%

PNC madres de siete hijos o más

Total mensual: $403.084 (incluye haber y bono correspondiente)

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

Anses confirmó las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario:

Lunes 10: DNI terminados en 0

Martes 11: DNI terminados en 1

Miércoles 12: DNI terminados en 2

Jueves 13: DNI terminados en 3

Viernes 14: DNI terminados en 4

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8

Martes 25: DNI terminados en 9

Cómo asegurar el cobro sin demoras

Para evitar inconvenientes en los pagos del Complemento Leche y las asignaciones, Anses recomienda:

Revisar y actualizar la información personal en Mi ANSES (grupo familiar, domicilio y datos de contacto).

Presentar la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos, requisito necesario para liberar el 20% acumulado.

Consultar el calendario oficial para confirmar fechas de cobro según la terminación del DNI.