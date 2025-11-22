Luego de que estallara la feroz interna en Bandana por conflictos entre Lissa Vera y Lourdes Fernández, Moria Casán decidió entrevistar a la primera de ellas en su ciclo “La mañana con Moria” (El Trece); al darle la bienvenida a través de un móvil, la conductora no disimuló el susto que le provocó ver a la cantante sin maquillaje.

“Hola, Lissa, ¿cómo…? Querida… Mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, te quiero, me asustó un poquitito verte así… digo, ‘la desperté'”, intentó disimular la diva, sin éxito; allí, para que la situación no quede tan incómoda, uno de los panelistas se encargó de aclarar que “la artista está estresada” y, tras estos dichos, continuaron con la nota como si nada hubiera pasado.

¿Qué pasó con Lissa Vera? Nueva interna en Bandana

El regreso de Bandana volvió a quedar envuelto en polémica después de que la esperada visita del grupo a “LAM” (América TV) se suspendiera a último momento; la formación integrada por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández estaba anunciada para aparecer en el programa de Ángel de Brito, pero el plan cambió durante la tarde previa a la emisión en vivo.

Si bien la cancelación generó especulaciones inmediatas, la versión que circuló con más fuerza apuntó al estado de salud de Lissa, quien habría quedado afectada por el estrés vinculado a su denuncia contra Leandro García Gómez, expareja de Fernández, durante el episodio que mantuvo a la cantante desaparecida semanas atrás.

En este marco, el propio De Brito decidió contar lo que sucedió detrás de cámaras; en su programa “Bondi Live”, relató, paso a paso, cómo fue que se cayó la visita del cuarteto: “Ayer por la tarde, nos dicen: ‘hay una Bandana que se bajó; las otras tres, vienen igual’, me dijeron de producción; yo, dije: ‘no, que vengan las cuatro y, sino, otro día. La que se bajó fue Lissa; está con algunas dificultades personales… eso le dijo a sus compañeras”, explicó el periodista.

Las novedades no terminaron ahí: en las últimas horas, Angel volvió a referirse al tema en su cuenta de “X” y dejó entrever que la situación interna del grupo no estaría siendo sencilla; todo surgió a partir de una publicación del periodista Agus Rey, quien reveló los próximos movimientos de la banda: “BANDANA reaparecerá, el próximo domingo, en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM”.

Sin embargo, la respuesta del conductor encendió más alarmas cuando escribió: “3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia”.

