Un trágico meteotsunami sacudió este lunes la costa de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, y dejó como saldo la muerte de un ciudadano argentino que se encontraba de visita en el país. La víctima fue identificada como Yair Amir Mano Núñez, de entre 30 y 35 años, quien residía en Francia desde hacía varios años.

Según los primeros reportes, el hombre se encontraba pescando sobre una escollera cuando una crecida repentina del mar lo golpeó con extrema violencia. El fenómeno, conocido como meteotsunami, provocó que fuera arrojado contra las rocas, ocasionándole heridas fatales.

El impacto fue tan fuerte que la muerte se produjo de manera inmediata, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. Personal médico intentó asistirlo en el lugar, pero las lesiones sufridas por el golpe resultaron incompatibles con la vida.

Quién era la víctima

Yair Manno Núñez, nacido el 21 de mayo de 1996 en Mar del Plata, era un destacado jinete profesional que había logrado reconocimiento internacional en los últimos años. Residía en Francia desde hacía ocho años, donde desarrolló su carrera en el mundo ecuestre. En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11, destacándolo como uno de los mejores del mundo en su disciplina.

En 2024 Yair Manno corrió 14 carreras y obtuvo un desempeño sobresaliente (Credito Instagram y Facebook)

Su identidad fue confirmada por fuentes del caso a Infobae. Pese a vivir en el exterior, mantenía un estrecho vínculo con su familia en Argentina y había regresado al país para disfrutar de unas vacaciones. Estaba de visita junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y dos amigos, con quienes planeaba pasar unos días en la costa.

Según la reconstrucción inicial del hecho, el joven se encontraba en la playa y luego en la zona de escolleras cuando la ola gigante lo sorprendió de manera repentina. Testigos relataron que la fuerza del mar fue tal que obligó a otros turistas a colaborar entre sí para evitar ser arrastrados y rescatar a quienes estaban más cerca del agua.

Yair Manno, atleta argentino de endurance, de 29 años

El meteotsunami no solo provocó la muerte de Yair, sino que también dejó decenas de heridos y un hombre internado tras sufrir un infarto. Autoridades y expertos calificaron el episodio como un evento imprevisible y sin antecedentes recientes de tal magnitud durante el día en la región.

Qué es un meteotsunami

El evento que causó la tragedia fue catalogado como meteotsunami, un fenómeno meteorológico extremo generado por una variación brusca de la presión atmosférica. A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se originan por movimientos sísmicos, los meteotsunamis se producen por tormentas intensas o frentes de aire que empujan grandes volúmenes de agua hacia la costa en cuestión de minutos.

Este tipo de eventos son poco frecuentes, pero pueden ser altamente destructivos, especialmente en zonas costeras con estructuras rocosas o escolleras.

Las autoridades de Defensa Civil y especialistas en climatología se encuentran analizando el fenómeno, al que describieron como atípico y de gran potencia. En paralelo, la Justicia abrió una investigación para reconstruir con precisión la mecánica del accidente.

Mientras tanto, la comunidad de Santa Clara del Mar y Mar del Plata permanece conmocionada por la tragedia, que volvió a poner en debate los riesgos de estos fenómenos climáticos extremos y la necesidad de reforzar las alertas preventivas en zonas costeras.