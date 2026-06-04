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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que la provincia volverá a emitir los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como “Chachos”, como mecanismo para afrontar compromisos salariales en un contexto de dificultades financieras.

Durante una entrevista en Infobae, el mandatario adelantó que la cuasimoneda podría volver a circular con los haberes correspondientes a julio, que se percibirán en agosto. Según explicó, la medida no estará destinada al pago del medio aguinaldo, aunque sí podría utilizarse para instrumentar incrementos salariales para los trabajadores estatales.

“Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, expresó Quintela al referirse a la situación económica que enfrenta la provincia.

Los BOCADE fueron implementados por el gobierno riojano como una herramienta extraordinaria para hacer frente a restricciones financieras y tuvieron vigencia durante 2024. Ahora, la administración provincial analiza reactivar el instrumento para amortiguar el impacto de la crisis sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos.

En ese sentido, Quintela sostuvo que la intención es evitar una mayor pérdida de ingresos de los trabajadores y aseguró que el objetivo es que “se pierda lo menos posible” frente al complejo escenario económico.

El gobernador también recordó que La Rioja solicitó al Gobierno nacional un adelanto de coparticipación por 85.000 millones de pesos, aunque indicó que hasta el momento no hubo respuestas concretas respecto a ese pedido.

Críticas al contexto económico

Durante sus declaraciones, Quintela advirtió sobre la situación que atraviesan las provincias y afirmó que existe preocupación por la caída de la actividad económica, el cierre de comercios y pequeñas empresas, y la pérdida de puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que recientemente mantuvo reuniones junto a otros gobernadores para analizar la situación fiscal de los distritos y planteó la necesidad de avanzar en posiciones comunes frente al escenario económico nacional.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 4 de junio de 2026.

Por otra parte, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y reiteró su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que afecta los intereses de las provincias en materia de recursos y desarrollo productivo.

Finalmente, el mandatario riojano sostuvo que el país necesita impulsar estrategias vinculadas a la industrialización y al fortalecimiento de las economías regionales para recuperar el crecimiento y generar mejores condiciones de vida para la población.