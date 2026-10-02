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Río Gallegos fue escenario del primer Encuentro Patagónico de Boccia, una propuesta que durante dos jornadas reunió en las instalaciones del CePARD a deportistas de distintos puntos de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.

El encuentro representó una nueva experiencia competitiva para los participantes y, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer los vínculos entre deportistas de la región. Con partidos, acompañamiento de las familias y un marcado clima de camaradería, la actividad tuvo como eje la inclusión, la integración y el acceso al deporte.

La delegación de Río Gallegos estuvo integrada por Jesús Chevillard, Matías Méndez, Gina Lemarcand, Micaela Armendáriz, Mario Milagros, Roberto Águila, Franchesca Condori, Antonia Cardeza y Andrés Huenupi. También participaron representantes de Río Grande, Tierra del Fuego, entre ellos Elías Juárez, Tamara González, Ricardo Hernández, Daniel Godoy, Juan Muñoz e Igor Gustavo.

A ellos se sumaron Oscar Félix Giaupe, de Perito Moreno, y Maia Valentina Guerrero, de Pico Truncado, ampliando la representación santacruceña en esta primera edición del encuentro.

La competencia se desarrolló con una importante presencia de familiares y allegados, quienes acompañaron cada uno de los partidos y se sumaron a los aplausos y momentos de emoción que dejó la jornada.

Para Eliana Carrazco, entrenadora provincial, la realización del encuentro también significó el resultado de un proceso que lleva tiempo y que involucra el acompañamiento de distintas personas. “Es un trabajo que lleva mucho tiempo, hay mucha gente detrás que nos acompaña y apostó a nosotros; para mí ha sido un cambio de vida y un crecimiento muy grande”, expresó.

Franchesca Condori y Daniel Godoy, los ganadores

El cierre del encuentro tuvo lugar este jueves por la tarde con la ceremonia de premiación, que reconoció a los deportistas que ocuparon los primeros lugares en las competencias desarrolladas durante las dos jornadas.

En la clasificación correspondiente a Río Gallegos, Franchesca Condori obtuvo el primer puesto, mientras que Andrés Huenupi finalizó segundo y Antonia Cardeza completó el podio en el tercer lugar.

Entre los representantes de Río Grande, el primer puesto fue para Daniel Godoy, seguido por Tamara González, segunda, y Elías Juárez, quien ocupó el tercer lugar.

Más allá de los resultados deportivos, el encuentro dejó como principal saldo la posibilidad de generar un espacio de competencia y encuentro para deportistas de distintas localidades patagónicas, promoviendo la participación y el desarrollo de la boccia en la región.

La primera edición del Encuentro Patagónico de Boccia concluyó así con reconocimiento para todos los participantes y con el acompañamiento de las familias, que tuvieron un papel fundamental durante cada una de las jornadas. Una experiencia que permitió poner en escena el deporte adaptado y abrir un nuevo espacio de competencia e integración para Santa Cruz y la Patagonia.

1 de 6 | Franchesca Condori con su trofeo. 2 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 | 5 de 6 | 6 de 6 |