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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en París la ronda de negocios “Argentina B2B Week”, una iniciativa de promoción comercial impulsada por PromArgentina que reunió a representantes de 14 empresas exportadoras argentinas de langostinos y vieiras con importadores franceses.

La actividad se desarrolló en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones internacionales implementada por el Gobierno argentino en Francia y encabezada por el presidente Javier Milei, quien viajó acompañado por funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de distintos sectores productivos, entre ellos el pesquero.

Durante la jornada, Karina Milei participó junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, de una estrategia orientada a generar contactos comerciales directos y detectar nuevas oportunidades para los productos argentinos de la pesca en el mercado francés.

“Como nos instruyó Karina Milei, volvemos a demostrar que el modelo Argentina B2B Week funciona: identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses”, sostuvo Sucalesca.

El titular de PromArgentina destacó además el potencial de la industria pesquera argentina para ampliar su presencia internacional y afirmó que el país “tiene un potencial enorme para crecer en el mercado de la pesca”.

Langostinos argentinos: una oportunidad en el mercado francés

Uno de los principales objetivos de la ronda de negocios fue incrementar las exportaciones argentinas de langostinos hacia Francia. El crustáceo argentino se caracteriza por ser de captura salvaje, sostenible y trazable, atributos que buscan diferenciarlo frente a otros productos disponibles en el mercado internacional.

Según la información difundida por PromArgentina, durante 2025 las exportaciones argentinas de langostinos generaron alrededor de USD 1.000 millones en ingresos provenientes de distintos destinos internacionales.

Karina Milei participó en París de una ronda de negocios entre exportadoras pesqueras argentinas y compradores franceses.

Francia representa una oportunidad relevante para ampliar esas ventas. El país europeo es señalado como el quinto mayor mercado mundial de langostinos, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón, y registra compras internacionales por aproximadamente USD 850 millones anuales.

Actualmente, una parte importante de la demanda francesa se abastece con langostinos de cultivo, por lo que la estrategia argentina apunta a posicionar el producto de captura salvaje como una alternativa diferenciada.

Argentina busca fortalecer su liderazgo en vieiras

La vieira argentina también ocupó un lugar central en la agenda comercial desarrollada en París. En este segmento, Argentina ya es el principal proveedor de Francia, con una participación superior al 40% del volumen importado.

La estrategia Argentina B2B Week busca, en este caso, consolidar esa posición y profundizar los vínculos comerciales directos entre las empresas pesqueras argentinas y los compradores franceses.

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), destacó el trabajo conjunto realizado durante la ronda de negocios.

“El gran trabajo en equipo que llevamos adelante durante la Ronda de Negocios nos permitió mostrarle al mundo nuestros productos de mar y generar nuevos negocios como los que procura el país”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), Eduardo Boiero, resaltó la posibilidad de presentar directamente ante los importadores franceses la calidad de los productos argentinos.

Boiero señaló que los langostinos y vieiras argentinos se destacan internacionalmente por sus características de productos naturales y salvajes.

Menos intermediarios y más contacto directo con compradores

Uno de los ejes de la iniciativa desarrollada en París es reducir las intermediaciones en la cadena comercial. Actualmente, parte de los productos pesqueros argentinos llega al mercado europeo mediante hubs de exportación, entre ellos España.

El esquema B2B apunta a que las empresas argentinas puedan establecer vínculos comerciales directos con importadores y compradores franceses, generando nuevas oportunidades de negocios y fortaleciendo la presencia de los productos pesqueros argentinos en ese destino.

La ronda fue organizada por PromArgentina junto con el Consejo Federal Pesquero (CFP), CAPeCA, CAPIP, la Cancillería argentina y la Embajada Argentina en Francia.

Otro de los factores destacados durante la misión comercial es el nuevo escenario arancelario derivado del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuya implementación durante este año modificó las condiciones de acceso de distintos productos argentinos al mercado europeo.

En el sector pesquero, la vieira congelada obtuvo una desgravación arancelaria inmediata, mientras que el langostino avanza hacia un esquema de arancel cero de manera progresiva.

Para el sector exportador, estas modificaciones pueden contribuir a mejorar las condiciones de competitividad de los productos argentinos frente a otros proveedores internacionales.

La iniciativa desarrollada en Francia forma parte de una estrategia comercial que PromArgentina ya había implementado en Estados Unidos.

El organismo replicó allí un esquema de reuniones B2B entre frigoríficos argentinos e importadores estadounidenses, con encuentros realizados en seis ciudades consideradas relevantes para el consumo y la comercialización de carne bovina.

Según informó PromArgentina, esa estrategia permitió que Argentina cumpliera en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne bovina habilitado a comienzos de año por el presidente estadounidense Donald Trump.

Con la experiencia obtenida en ese mercado, el Gobierno argentino busca trasladar el modelo a la industria pesquera y utilizar el contacto directo entre exportadores e importadores como herramienta para ampliar las ventas de langostinos y consolidar el liderazgo argentino en vieiras en Francia.

La misión comercial en París se enmarca así en una política de promoción de las exportaciones que procura abrir nuevos mercados, reducir intermediaciones y potenciar la llegada directa de productos argentinos a compradores internacionales.