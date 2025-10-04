Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos vivirá este domingo una verdadera fiesta del taekwondo ITF. El Campeonato Regional reunirá a practicantes de toda la Patagonia —con presencia de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y delegaciones de Chile—, además de equipos especialmente invitados de Buenos Aires y Mar del Plata. La actividad se desarrollará en el Atlético Boxing Club, bajo fiscalización de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF y de la Confederación Argentina de Deportes, con coordinación de la Federación de Taekwondo ITF de Santa Cruz.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el profesor y coordinador del evento, Alejandro Vera, confirmó que el certamen congregará “casi 400 competidores”, una cifra que habla del crecimiento sostenido de la disciplina en la región. “Es un campeonato regional con delegaciones de toda la Patagonia y equipos invitados que buscan puntos para el ranking”, señaló.

La programación se inició el sábado con las eliminatorias de cinturones negros (danes) en categorías juveniles, adultos y seniors. El domingo, desde las 9:00, llegará el turno de los cinturones de color, también en el Boxing Club. El plato fuerte se verá entre las 13:00 y las 15:00, con la transmisión en vivo de las finales —entre 16 y 18 contiendas de danes. La entrada general tiene un valor de $10.000 y es válida para los dos días.

El cuerpo arbitral y técnico contará con presencia de primer nivel. Vera confirmó la llegada de referentes nacionales, entre ellos el Gran Master Galarraga —con rol en la Confederación Argentina de Deportes y la Federación Internacional de Taekwondo—, el Gran Master Guimaraes (Corrientes), el entrenador de la Selección Argentina, y el director de Arbitraje y Jueces del país. “Nos acompañan instructores que trabajaron como jueces internacionales en el Mundial de Barcelona y un equipo de televisión que ya está en la ciudad para la cobertura”, indicó.

Río Gallegos tendrá una presencia masiva en el tatami: serán 170/180 competidores locales, cifra que confirma el anclaje comunitario del torneo. “La situación económica afectó a todos, pero el trabajo conjunto permitió sostener la convocatoria”, admitió Vera, al tiempo que agradeció la articulación logística que posibilitó alojamientos en albergues y hoteles para las delegaciones visitantes.

Para quienes se acercan por primera vez a la disciplina, el torneo ofrece un panorama completo del taekwondo ITF: desde las categorías prejuveniles hasta veteranos, y desde cinturones de color hasta cinturones negros. Vera explicó que el cinturón negro suele alcanzarse tras cuatro o más años de práctica, según la constancia y el recorrido de cada taekwondista. “No todos eligen el alto rendimiento; muchos se forman para enseñar y sostener escuelas. Ese entramado es lo que hace fuerte al deporte”, resumió.

El certamen llega con la inercia de un calendario intenso para la federación santacruceña. A dos meses del regreso del Mundial de Barcelona, el equipo local participó en competencias nacionales y prepara su viaje al Campeonato Argentino de Jujuy en diciembre. “Es una responsabilidad enorme consolidar la Federación de Santa Cruz y abrirla a quienes quieran sumarse. La federación es para todos: cualquier grupo puede organizarse e integrarse”, subrayó el coordinador.

Más allá de las medallas, el Regional deja una huella deportiva y social: convoca a familias, pone a circular a toda la cadena de valor que rodea al deporte y muestra, en vivo y en directo, el nivel que alcanzó el taekwondo patagónico.