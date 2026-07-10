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Río Negro dio un paso importante en la modernización de sus herramientas de investigación criminal al oficializar su incorporación al sistema CODIS (Combined DNA Index System), una plataforma de análisis y comparación genética desarrollada originalmente por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

La medida fue formalizada a través de la Resolución N° 181/2026, firmada por el procurador general Jorge Crespo, mediante la cual la Procuración General ratificó un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación. El acuerdo permitirá que los perfiles genéticos obtenidos en investigaciones realizadas en territorio rionegrino puedan integrarse a una base de datos nacional y ser comparados de manera más eficiente.

La incorporación de esta tecnología apunta a optimizar los procesos de identificación de sospechosos, colaborar en la resolución de causas complejas y acelerar el trabajo de fiscales, peritos y organismos judiciales.

Herramienta clave

CODIS es considerado uno de los sistemas de genética forense más avanzados a nivel internacional. Su funcionamiento se basa en la comparación automatizada de perfiles de ADN obtenidos en escenas del crimen con registros almacenados en bases de datos autorizadas.

Gracias a esta tecnología, los investigadores pueden detectar coincidencias genéticas en cuestión de minutos, una tarea que hasta hace algunos años demandaba largos procesos manuales. Además, el sistema permite vincular distintos hechos delictivos entre sí cuando existe evidencia biológica común.

Técnicos de laboratorio forense preparan muestras de ADN en campanas de flujo laminar, en lo que constituye el proceso de análisis genético que utiliza el sistema CODIS para cotejar perfiles de ADN a nivel nacional e internacional.

Desde el Ministerio Público destacaron que la adhesión a la red nacional permitirá superar las limitaciones que generan las bases de datos aisladas, ampliando las posibilidades de identificación y fortaleciendo la cooperación entre jurisdicciones.

Intercambio de información y trabajo coordinado

Las autoridades judiciales señalaron que la transferencia de perfiles genéticos digitalizados desde los registros provinciales hacia la base nacional constituye una herramienta estratégica para mejorar la eficacia de las investigaciones penales.

La iniciativa se enmarca en una política de fortalecimiento institucional orientada a promover el trabajo conjunto entre organismos especializados y optimizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.

Asimismo, remarcaron que el convenio se encuentra respaldado por la Ley Provincial 5790, que habilita al Ministerio Público a celebrar acuerdos de cooperación e intercambio de información con organismos nacionales e internacionales.

Protocolos de seguridad y protección de datos

La incorporación de una herramienta de estas características también contempla estrictas medidas de seguridad para resguardar la información genética almacenada.

Según se informó, la transferencia de datos se realizará únicamente dentro de las categorías previstas por la normativa vigente y bajo protocolos diseñados para garantizar la confidencialidad, integridad y trazabilidad de la información.

El objetivo es asegurar que los perfiles genéticos sean utilizados exclusivamente con fines judiciales y de investigación criminal, evitando cualquier uso indebido o acceso no autorizado.

El sistema CODIS permite cotejar perfiles a nivel local, estatal y nacional para resolver casos criminales.

Más allá de la persecución del delito

El alcance del sistema no se limita únicamente a la identificación de autores de hechos delictivos. Entre sus aplicaciones también se encuentra la localización e identificación de personas desaparecidas o fallecidas y la diferenciación de las huellas biológicas del personal que interviene en una escena para evitar la contaminación de pruebas.

Además, el convenio prevé mecanismos de cooperación técnica, capacitación e intercambio de buenas prácticas entre los distintos organismos involucrados, contribuyendo al fortalecimiento de los laboratorios forenses y a la mejora de sus estándares de calidad.

Para la Procuración General, la llegada del sistema CODIS representa un avance significativo frente a la creciente complejidad de los delitos modernos. Con esta incorporación, Río Negro ampliará su capacidad de cotejo genético más allá de los límites provinciales y contará con una herramienta que permitirá acelerar investigaciones, mejorar la calidad de las pruebas científicas y aumentar las posibilidades de resolución de causas que hasta ahora carecían de elementos concluyentes.