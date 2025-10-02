Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

River Plate superó 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas aplicó la ley del ex para marcar el gol decisivo en Rosario, mientras que Maravilla Martínez recibió la tarjeta roja en tiempo adicionado.

Con este resultado, el Millonario queda a dos encuentros de conseguir un título este año, tras la dolorosa eliminación frente a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Su próximo rival será la Lepra mendocina y, en caso de avanzar, se medirá en la final con Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba.

En tanto, la Academia de Gustavo Costas atraviesa un momento complicado de cara al futuro. El semifinalista de la presente Libertadores necesita quedarse con el certamen o con el Torneo Clausura para asegurarse un lugar en la próxima edición del torneo continental, ya que está a ocho puntos de alcanzar puestos de clasificación a esa competencia por la Tabla Anual.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo volverán a la acción este domingo a las 21:15 como visitantes frente a Rosario Central. Por su parte, Racing recibirá el lunes a partir de las 21 a Independiente Rivadavia.

