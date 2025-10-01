Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina Sub-20 goleó 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino y clasificó a los octavos de final.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45′. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero el comodorense, Ian Subiabre, puso el 3-1 a los 49′ y Santino Andino el cuarto a los 50′.

El delantero de River Plate ya había ingresado muy bien en el debut mundialista de Argentina ante Cuba, marcando un gol en el triunfo por 3-1 ante Cuba.

Con el tanto anotado esta noche, se perfila como uno de los goleadores del seleccionado, y pide pista al entrenador para meterse en el once inicial de cara a los “mata mata”.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

