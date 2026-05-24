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El fútbol argentino tendrá este domingo una definición histórica: River Plate y Belgrano de Córdoba disputan la final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo que entregará el primer título de la temporada antes del Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.30 (hora argentina), contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

La final del Torneo Apertura 2026 será transmitida por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro online mediante Flow, DGO y Telecentro Play.

Seguí River Plate vs. Boca Juniors por LU12 AM680

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

River busca salvar un semestre irregular

El conjunto de Núñez llega a la definición tras meses marcados por altibajos. Luego de la salida de Marcelo Gallardo, asumió Eduardo Coudet, quien logró mejorar los resultados aunque todavía no convence desde el juego.

El Millonario afrontará la final con varias bajas importantes. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi quedaron al margen por lesión, mientras que Matías Viña también fue descartado.

Ante este panorama, Coudet apuesta por varios juveniles como Lucas Silva, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. En tanto, Marcos Acuña será titular pese a llegar con molestias físicas.

Belgrano quiere hacer historia

Del otro lado, Belgrano afronta la primera final de Primera División de su historia y sueña con romper la hegemonía de los clubes de Buenos Aires y Rosario en los torneos de liga del fútbol argentino.

El entrenador Ricardo Zielinski mantiene una sola duda: la presencia de Lisandro López, quien sufrió un desgarro en semifinales frente a Argentinos Juniors. Si no llega, jugará Agustín Falcón.

Con figuras como Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, el Pirata buscará coronarse ante su gente en Córdoba.

El antecedente más recordado entre River y Belgrano

Aunque River goleó 3 a 0 a Belgrano en la fecha 13 del Grupo B de este Apertura, el cruce más recordado entre ambos sigue siendo el de la Promoción 2011.

El 26 de junio de 2011, Belgrano empató 1 a 1 en el estadio Monumental y selló el descenso de River a la B Nacional, luego del 2 a 0 conseguido en Córdoba en el partido de ida. Aquella serie quedó marcada como uno de los episodios más impactantes en la historia del fútbol argentino.

Posibles formaciones de River y Belgrano

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Qué gana el campeón del Torneo Apertura 2026

El ganador de la final entre River y Belgrano obtendrá la clasificación al Trofeo de Campeones 2026, donde enfrentará al vencedor del Torneo Clausura.

Además, asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2027 junto a los campeones de la Copa Argentina y del Clausura, además de los mejores equipos de la Tabla Anual.