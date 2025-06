Robertito Funes Ugarte volvió a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar dos episodios incómodos en la vía pública, donde fue insultado en diferentes ocasiones; a pesar de los momentos de tensión, el conductor de “La Noche de los Ex” (Telefe) optó tomárselo con humor y decidió transformar la experiencia en una oportunidad laboral.

“Voy a hacer un programa que se llama “Rosca floja”, aprovechando esto”, lanzó el comunicador e indicó más detalles sobre su nuevo proyecto. “Va a ser en “La Casa” con Luli Ofman, los jueves, a las 16 hs. Ya estuvimos con Luli haciendo un programa en “Crudo TV”, reveló en una entrevista con Pablo Montagna en “Radio Rivadavia”.

El nombre del ciclo hace referencia directa al insulto que le lanzaron en medio de un móvil televisivo y que, también, recibió de parte de unos cuidacoches que, según relató, le dañaron el vehículo.

El periodista explicó que la situación comenzó cuando tuvo un cruce con trapitos que le rompieron la camioneta. “Me dieron un codazo y me abollaron la camioneta; ahí, empezó lo de “rosca floja” y demás; toda la militancia empezó a usar y abusar de este insulto… No somos militantes, somos periodistas que contamos la realidad”, manifestó; en ese contexto, reconoció que, por primera vez, sintió temor al salir a la calle a hacer un móvil en vivo.

“En el momento, no entendía por qué me estaba insultando ese pibe al que no pude darle plata; me sentía muy abordado”, recordó; según su testimonio, el hombre lo siguió mientras le gritaba y golpeaba su vehículo. “Yo no le tengo por qué dar plata a un trapito o limpiavidrios si no quiero”, añadió, asegurando que decidió registrar el momento con su celular como forma de protección.

Finalmente, desmintió los rumores que indicaban su posible desvinculación de Telefe; aclaró que seguirá participando en “A la Barbarossa” y que, este sábado, estará al frente de una edición especial de “La Noche de los Ex”, con la presencia de los últimos eliminados de Gran Hermano y todo el panel.

Leé más notas de La Opinión Austral