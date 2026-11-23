Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las tarjetas de crédito y débito concentraron casi siete de cada diez pesos facturados en los supermercados argentinos durante agosto de 2026. Así lo indicó la última Encuesta de Supermercados del INDEC, que también registró un crecimiento significativo de los medios de pago alternativos, entre ellos las billeteras virtuales y los códigos QR.

De acuerdo con el relevamiento, las operaciones abonadas con tarjeta de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones. El monto representó un incremento nominal del 18,6% respecto del mismo mes de 2025 y explicó el 43% de la facturación total de las grandes cadenas.

En segundo lugar se ubicaron las tarjetas de débito, con $625.010 millones y una participación del 23,9%. Este medio de pago registró una suba nominal interanual del 14%.

El efectivo, en tanto, representó el 17% de las operaciones, con $443.756 millones. Su facturación aumentó un 35,2% frente a agosto del año pasado.

Sin embargo, el mayor crecimiento se produjo entre los medios de pago alternativos. Este segmento, que comprende billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, alcanzó los $422.551 millones, equivalentes al 16,1% de la facturación total, con un incremento nominal interanual del 50,2%.

La expansión de estas modalidades refleja cambios en los hábitos de consumo y en las herramientas utilizadas para realizar compras cotidianas. Al mismo tiempo, el peso de la financiación con tarjeta de crédito adquiere relevancia en un escenario en el que los ingresos familiares deben afrontar gastos básicos.

Caída de las ventas y mayor utilización del crédito

Los datos sobre medios de pago se conocen en un contexto de retracción del consumo. Durante agosto, las grandes cadenas de supermercados registraron una facturación total de $2,6 billones, aunque el crecimiento nominal no se tradujo en una mejora de las cantidades comercializadas.

Según el INDEC, las ventas a precios constantes cayeron un 3,7% interanual y un 0,8% respecto de julio. De esta manera, entre enero y agosto de 2026, el sector acumuló una contracción del 2,8%.

La diferencia entre la evolución nominal de la facturación y la caída de las ventas reales permite dimensionar el escenario: los supermercados registraron más ingresos en pesos, pero comercializaron menos productos en términos de volumen.

En ese marco, el crecimiento de los pagos con tarjeta de crédito y medios alternativos constituye un indicador relevante para observar cómo los hogares organizan sus gastos. La utilización de crédito para comprar alimentos y otros productos esenciales también plantea interrogantes sobre la capacidad de las familias para afrontar los vencimientos posteriores.

Milei negó que los argentinos no lleguen a fin de mes

El aumento de la utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos se produce mientras el presidente Javier Milei cuestiona los diagnósticos sobre el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades económicas de los hogares.

Durante una entrevista reciente, el mandatario negó que los argentinos no lleguen a fin de mes y sostuvo que endeudarse para comprar alimentos no representa un problema permanente porque la obligación debe afrontarse en el período siguiente.

“Lo expliqué la otra vez. Es mentira que la gente no llega a fin de mes. Es algo surgido de un consultor que juega para el kirchnerismo. ¿La gente puede vivir diez días sin comer y sin beber? No, no puede. ¿Se endeuda para hacerlo? Mire qué interesante, porque ese es un pensamiento incorrecto, de un solo período, al otro mes hay que pagar”, afirmó.

Luego profundizó su argumento sobre la posibilidad de financiar los gastos familiares mediante deuda y sostuvo: “Eso de endeudarse dura un solo período. Con lo cual, si usted sigue teniendo este problema, lo que hace es pasarlo en el tiempo. Una vez que ya lo pasó, al otro mes para poder rollear va a tener que pagar. Consecuentemente, mantendrá el stock de deuda constante y se terminó el problema. Es inconsistente”.

Los datos muestran una caída de las ventas reales en los supermercados y una creciente participación de los instrumentos de financiación y pago digital.