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Por Ismael Tebes (Cobertura especial, para La Opinión Austral)

Escorpión hizo su negocio y se llevó mucho más que un triunfo de Comodoro Rivadavia. No solamente golpeó en los momentos justos sino que defendió con una entrega admirable y terminó imponiéndose ante la CAI, un rival que llegaba con el peso del favoritismo y que nunca consiguió imponer las condiciones que pretendía.

El equipo santacruceño jugó el partido que necesitaba. Sin demasiadas concesiones, con las líneas integradas y una concentración colectiva que sostuvo incluso en los momentos de mayor exigencia. Supo interpretar las dificultades del escenario, soportó el viento en contra durante la primera mitad y encontró en el complemento las oportunidades para construir una victoria de enorme valor. Y de ribetes históricos entre clubes de Comodoro y Gallegos.

No necesitó dominar la pelota ni acumular situaciones aunque las tuvo. Le alcanzó con sostener una estructura defensiva sólida, aprovechar dos desatenciones del adversario y multiplicar esfuerzos cuando la CAI intentó reaccionar.

La diferencia pudo parecer mínima en el marcador, pero tuvo un significado mucho mayor para un equipo que llegó a Comodoro sin la obligación de asumir el protagonismo. Y de soñar con un empate como premio máximo terminó llevándose una ventaja que ahora deberá defender ante su gente.

El comienzo mostró a una CAI decidida a manejar la pelota y aprovechar el viento favorable. Con Abregú como principal encargado de generar juego, el conjunto comodorense intentó encontrar espacios para acercarse al arco defendido por Espíndola quien respondió siempre con acierto: sacó al corner un tiro casi olímpico y traicionero de Abregú y después tapó otra entrada rápida de Agustín Jara.

El once inicial de Escorpión. FOTO: Rectángulo de Juego

El equipo de Padín fue sólido e inteligente. Se abroqueló atrás, Aversa y González estuvieron siempre bien plantados y colectivamente se le cerraron los caminos interiores al rival; lo que redujo las posibilidades de circulación del adversario que mostró posesiones largas pero poco profundas.

El trabajo colectivo resultó fundamental. Cada cobertura tuvo respaldo y cada pelota dividida encontró a un jugador santacruceño dispuesto a disputar hasta el último centímetro. Aun con las dificultades que planteaba el juego, Sevilla incomodó desde la primera presión y Juan Manuel Vila protagonizó una de las aproximaciones con un remate que terminó desviado. Escorpión cerró la primera mitad con una certeza: había logrado neutralizar buena parte de las virtudes de su adversario, incómodo por el desarrollo.

El complemento encontró a un Escorpión mucho más decidido. El equipo santacruceño aprovechó rápidamente las ventajas que ofreció la defensa local y, en apenas dos minutos, transformó un partido cerrado en una victoria que comenzaba a tomar forma.

Juan Manuel Vila festeja su gol, el primero de Escorpión. FOTO: JUAN LOW/DIARIO CRÓNICA

La apertura llegó a partir de una acción de Cárcamo, quien envió un centro rasante que atravesó el área, Juan Manuel Vila apareció libre por el segundo palo y solamente tuvo que empujar la pelota para establecer el 1-0.

El gol representó un premio a la perseverancia del conjunto visitante, pero también dejó expuestas las dificultades defensivas de la CAI. Y antes de que el equipo comodorense pudiera reorganizarse, llegó el segundo impacto.

Flores se equivocó en una salida y Carlos Vera aprovechó la oportunidad con una definición de gran calidad. Ante la desesperada salida del arquero Lazarte, resolvió con una pelota elevada que “cuchareó” a la red.

Carlos Vera ya “cuchareó” la pelota y sale a gritar el 2 a 0. FOTO: JUAN LOW/DIARIO CRÓNICA

Dos goles en apenas dos minutos y un escenario completamente favorable para Escorpión. La contundencia del conjunto de Río Gallegos contrastó con la falta de respuestas de su adversario. La CAI quedó golpeada, perdió claridad en la circulación y comenzó a acumular intentos individuales sin encontrar la profundidad necesaria. Escorpión, mientras tanto, hizo lo que mejor había preparado: defender la ventaja con orden, compromiso y una enorme concentración.

Con el resultado a favor, el conjunto santacruceño retrasó sus líneas y convirtió cada recuperación en una pequeña victoria. La defensa respondió aún con mayor firmeza, los mediocampistas multiplicaron los recorridos y los delanteros colaboraron para impedir una salida limpia del adversario.

La CAI, deslucida en líneas generales, intentó modificar el desarrollo con variantes, pero nunca logró recuperar la fluidez que había mostrado en otros compromisos. Agustín Jara y el colombiano Ortíz quedaron aislados durante largos pasajes y el equipo local comenzó a depender de acciones aisladas para generar peligro.

Recién a los 34 minutos del segundo tiempo, José Chacón consiguió descontar mediante una excelente ejecución de tiro libre que dejó sin posibilidades a Espíndola. El 2-1 abrió un tramo final de tensión. La CAI se lanzó en busca del empate y Escorpión debió apelar a sus últimas reservas físicas para sostener el resultado. Finalmente el tiempo comenzó a convertirse en un aliado del conjunto visitante. Cada despeje, cada cierre y cada pelota recuperada fueron celebrados por los futbolistas santacruceños, conscientes de que estaban defendiendo una victoria de enorme importancia.

La arenga del director técnico Carlos Padín a sus jugadores luego del triunfo. FOTO: JUAN LOW/DIARIO CRÓNICA

Escorpión llegó a Comodoro con un plan y lo ejecutó con convicción. No se dejó condicionar por los antecedentes de la CAI ni por la obligación de enfrentar a un adversario con mayores responsabilidades en la serie. Su principal virtud fue entender cómo debía jugar cada momento del encuentro. Resistió cuando fue necesario, golpeó cuando aparecieron los espacios y defendió la diferencia sin perder la concentración.

La victoria también dejó una señal sobre el carácter de un plantel que compensó cualquier diferencia individual con esfuerzo colectivo y una notable disposición para el sacrificio. El 2-1 no define la clasificación, pero coloca al representante de Río Gallegos en una posición favorable para afrontar la revancha.

La CAI tendrá la obligación de buscar la recuperación y demostrar una versión futbolística muy diferente. En Comodoro Rivadavia, el equipo santacruceño demostró que no siempre gana quien más propone, sino quien mejor interpreta el partido.

Ahora tendrá la oportunidad de completar la tarea en Río Gallegos, donde buscará transformar una victoria trabajada, inteligente y merecida en el pasaporte a la final. Hubo muchos puntos altos: el arquero Espíndola dio siempre garantías; cumplió Hernández; Merlo y Haro aportaron despliegue y Sevilla fue un punta generoso que defendió cuando debió hacerlo.

El festejo del arquero Juan Manuel Espíndola, una de las figuras del “alacrán”. FOTO: JUAN LOW/DIARIO CRÓNICA

Sacrificio y esfuerzo, como todo el equipo.

SÍNTESIS

1

CAI

1-Alejo Lazarte

4-José Chacón A

2-Franco Flores

6-Alejandro Manchot

3-Brian Rojas

8-Oscar Chiquichano

5-Matias Avila

11-Luca Miroglio

10-Nicolas Abregú

9-Agustin Jara

7-Bayron Ortiz

DT: Andrés Silvera

2

Escorpión F.C.

1-Juan Espíndola

4-Leandro Hernández A

2-Ignacio Aversa

6-Facundo González

3-Alejandro Maidana

8-Luciano Cárcamo

5-Franco Merlo

10-Juan M. Vila

7-Juan Haro Barria

9-Pablo Sevilla

11-Carlos Vera

DT: Carlos Padin

La figura: Juan Vila (Escorpión)

Goles:

P.T:

S.T.: 6’ Vila (E); 8’ Vera (E), 34’ Chacón (CAI)

Árbitro: Kevin Bustos

Asistentes: Emiliano Bustos y Matías Islas

Cuarto árbitro: Franco Yatzky.

Cambios:

CAI: ET-13-Mateo Moreno y 17-Luciano Barrientos x Manchot y Abregú; 70’ 15-Francisco Abarzúa x Ávila; 85’ 18-Benjamín Pedrosa x Ortiz.

Escorpión: 63’ 15-Alian Morales y 16-Gabriel Burgos x Vila y Vera; 73’ 17-Leonardo Labrin x Haro; 76’ 14-Lautaro Nieto x Maidana.

Estadio: Municipal Comodoro (local CAI).

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