La espera terminó. Tras una reciente visita promocional que revolucionó las redes y el éxito global de su álbum LUX, la estrella española Rosalía anunció su regreso a Argentina como parte del Lux Tour 2026, su gira más ambiciosa hasta el momento.
Serán dos shows exclusivos el 1 y 2 de agosto de 2026 en el icónico Movistar Arena, bajo la producción de DF Entertainment.
Un espectáculo sin precedentes en Buenos Aires
El Lux Tour 2026 contará con 42 shows en arenas de 17 países, reafirmando su búsqueda por expandir horizontes artísticos.
En esta nueva etapa, Rosalía deja atrás el minimalismo de Motomami para abrazar una estética barroca, sinfónica y experimental. Su show en el país promete una puesta escénica desbordante, arreglos plurilingües y una exploración sonora que mezcla lo clásico con lo radical. El álbum que da nombre a la gira cuenta con participaciones de giras mundiales y colaboraciones con artistas como Björk, Estrella Morente y la Orquesta Sinfónica de Londres.
El vínculo con Buenos Aires se fortaleció con su reciente visita de dos días, donde participó de una jam session, grabó una charla con la escritora Mariana Enríquez y visitó sitios emblemáticos. Una postal inolvidable fue su ascenso al Obelisco, donde declaró: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”, frase celebrada por miles de fans argentinos.
También hubo un encuentro especial con la leyenda del rock Charly García, cuyas repercusiones aún resuenan y alimentan el deseo de una posible colaboración musical cuando la artista vuelva al país.
Cómo conseguir las entradas para los shows de Rosalía en Argentina
Las entradas tendrán un proceso de venta exclusivo a través del sitio oficial del Movistar Arena.
- Preventa exclusiva: para clientes de Santander el 10 de diciembre de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
- Venta general: desde el 11 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, para todo el público.
Se recomienda ingresar con anticipación debido a la alta demanda estimada.
Rosalía: los países que abarca la gira
El Lux Tour 2026 será su gira más extensa como artista principal hasta la fecha, un ambicioso recorrido de 42 shows en arenas a través de 17 países.
- 16 de marzo – Lyon, FR – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, FR – Accor Arena
- 20 de marzo – París, FR – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, CH – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, IT – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, ES – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena
8 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, BE – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, DE – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, DE – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, UK – The O2
- 4 de junio – Miami, FL – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, FL – Kia Center
- 11 de junio – Boston, MA – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, ON – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, IL – United Center
- 23 de junio – Houston, TX – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, CA – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, CA – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, CA – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, CO – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes.
- 3 de septiembre -San Juan, PR -Coliseo de los Deportes
Éxito global que rompe récords
El álbum LUX representó el debut comercial más fuerte de su carrera, marcando hitos inéditos para la música femenina hispanohablante. El trabajo alcanzó el #1 del Global Top Albums Chart de un servicio de streaming y se convirtió en el mayor debut de una artista femenina de habla hispana en la historia por reproducciones en una reconocida plataforma global. La distribución digital del disco fue impulsada por Spotify, consolidando el impacto global con números monumentales.
Con un show único, sin precedentes y entradas limitadas, el regreso de Rosalía a Argentina promete ser uno de los conciertos más destacados del 2026. Una experiencia imperdible para los fans de la música experimental, el pop global y la fusión sinfónica.
