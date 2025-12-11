Rosatti junto a líderes religiosos judíos e islámicos por la implementación de autopsias virtuales El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encabezó un encuentro con referentes judíos e islámicos para avanzar en la implementación de autopsias virtuales mínimamente invasivas, un procedimiento que busca respetar las creencias religiosas sobre la integridad del cuerpo. Durante la reunión, el máximo tribunal detalló inversiones, reformas y equipamiento tecnológico destinados a modernizar la Morgue Judicial y poner en marcha este nuevo protocolo.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encabezó una reunión de trabajo con funcionarios del máximo tribunal y líderes religiosos de la comunidad judía e islámica, de cara a la implementación del procedimiento de autopsias virtuales mínimamente invasivas por razones religiosas. El máximo tribunal reveló detalles de las inversiones y avances para concretar el proyecto.

En la reunión estuvieron presentes el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Rabino Eliahu Hamra; y el Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina, Rabino Yosef Chehebar, junto al Imam Muhammad Ahmad Galal Muhammad, líder religioso del Centro Islámico Argentino; y el presidente de esa institución, Ankah Aníbal Fabián Amin.

“Queremos agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Cuerpo Médico Forense por el compromiso y la sensibilidad demostrados en la elaboración y aprobación del protocolo de autopsias mínimamente invasivas. Para la comunidad judía y para todas las comunidades que mantienen un profundo respeto por la integridad del cuerpo después de la muerte, este avance constituye un paso fundamental hacia una mayor comprensión y consideración de las creencias religiosas”, dijo Eliahu Hamra.

También señaló que “la aprobación de este protocolo, en el que se garantizó un abordaje respetuoso y técnicamente adecuado, demuestra que cuando existen voluntad y entendimiento es posible conciliar el respeto por la diversidad religiosa con las exigencias institucionales”. Destacó que “el proceso de trabajo conjunto que llevamos adelante fue posible gracias a los canales de comunicación que siempre estuvieron abiertos y al espíritu de cooperación que permitió un intercambio constructivo para poner en común nuestras preocupaciones y arribar a una solución respetuosa tanto de los principios religiosos como de las necesidades del sistema judicial”. “Celebramos este logro, que pone de manifiesto los valores del respeto, la convivencia en la diversidad y el compromiso con el bien común. Este acuerdo reafirma que el diálogo sostenido sobre estos pilares es la herramienta más sólida para construir las soluciones más adecuadas”, subrayó.

Por su parte, el Imam Muhammad Ahmad Galal Muhammad señaló que, más que agradecimiento, elegía dar sus “bendiciones a este proyecto tan importante” para los fieles de su credo.

En nombre del máximo tribunal, participaron el Director del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF), Pablo Lamounan; el decano del Cuerpo Médico Forense, Leonardo Ghioldi; y el director médico de la Morgue Judicial, Santiago Maffia Bizzozero, quienes dieron detalles de los avances logrados hasta ahora para avanzar con la implementación de esta nueva metodología.

En ese sentido, el máximo tribunal tiene previsto una millonaria inversión técnica que permitirá llevar adelante el procedimiento, y que incluye no solo el equipamiento necesario, sino una reforma estructural del edificio de la Morgue que data de 1908. Toda esa obra requiere, además, un operativo especial, ya que la Morgue no puede dejar de funcionar durante el plazo que duren las reformas y seguirá realizando entre 15 y 20 autopsias diarias. Según se detalló, una de las decisiones tomadas por la Corte Suprema fue la compra de un equipo para extracción automática de ADN en muestras forenses para el Servicio de Genética Forense, que interviene a pedido del fuero penal, pero también en filiaciones provenientes del fuero civil y en la incorporación de perfiles para el Registro Nacional de Datos Genéticos, en el cual queda asentada la información de las personas involucradas en causas penales, cuando el juez interviene así lo ordena.

En febrero pasado, el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aprobó un protocolo para la realización de autopsias mínimamente invasivas para ser aplicado en los casos en donde esa técnica resulte “adecuada y compatible con las circunstancias de la muerte”. Se trata de un avance que tiene en cuenta los planteos de distintos credos religiosos, que interpretan que la manipulación de un cadáver es una forma de profanación. Gran parte de los procedimientos sugeridos ya habían sido aplicados durante la realización de autopsias que se llevaron adelante con cadáveres positivos para COVID-19. En casos de muertes dudosas, muchas veces los forenses se encontraban con objeciones religiosas que no eran de un fácil abordaje. Esos planteos llevaron a buscar un cambio de paradigma sobre cómo manipular mínimamente un cadáver, siempre y cuando el juez así lo autorice. “Hay ahora una tarea nuestra para convencer a los jueces de este nuevo formato”, dijo Lamounan.

El director de la Morgue explicó las ventajas de las autopsias virtuales, que permitirán incluso inspeccionar áreas de difícil acceso en la manipulación de un cuerpo. “Nuestra aspiración máxima es que este procedimiento virtual se pueda aplicar en todos los casos”, comentó. Ghioldi, por su parte, destacó el plan de modernización que se está desarrollando para el edificio de la Morgue Judicial, a través de licitaciones públicas, y señaló que la intención es llevar adelante estas reformas en el edificio “lo más rápido posible”, precisamente porque “las autopsias no pueden pararse”.

El presidente de la Corte respaldó la decisión de esta iniciativa que permitirá acelerar los tiempos en la realización de las autopsias, teniendo en cuenta la importancia que tiene para esos credos la menor manipulación del cadáver y la entrega inmediata para su sepultura. Rosatti aprovechó la oportunidad para profundizar sobre distintas interpretaciones filosóficas tanto judías como islámicas sobre el fin de la vida y las razones por las cuales es tan importante para esos credos el cuidado del cuerpo físico tras la muerte.