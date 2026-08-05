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El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será su primera visita apostólica al país desde el inicio de su pontificado. La noticia se conoció en la víspera de la celebración de San Cayetano, una de las festividades religiosas más convocantes del país.

La gira del Santo Padre también comprenderá Uruguay y Perú y fue oficializada tras la aceptación de las invitaciones realizadas por los gobiernos y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Qué ciudades visitará el papa León XIV en Argentina

Durante su estadía en el país, León XIV recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque por el momento el Vaticano no informó el orden de las visitas ni el cronograma de las actividades pastorales.

Tampoco trascendieron los lugares donde celebrará las misas ni los encuentros con fieles y autoridades. La Santa Sede adelantó que el programa oficial será difundido en los próximos días, una vez finalizados los aspectos organizativos y protocolares.

La visita despierta una gran expectativa entre la comunidad católica argentina y marcará un acontecimiento de relevancia tanto para la Iglesia como para el país.

Una gira de doce días por Sudamérica

El viaje apostólico comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá hasta el día 8. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Ese mismo día llegará a la Argentina, donde desarrollará actividades hasta el 11 de noviembre, fecha en la que partirá hacia Perú para completar la última etapa de la gira.

En territorio peruano permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

En total, el recorrido se extenderá durante doce días e incluirá once ciudades de los tres países sudamericanos.

La Conferencia Episcopal difundió una oración por la visita del Santo Padre

Tras la confirmación del viaje, la Conferencia Episcopal Argentina difundió una oración especial para acompañar la visita apostólica del papa León XIV.

Con el título “Bienvenido, papa León: Peregrino de la Paz”, el mensaje invita a los fieles a prepararse espiritualmente para recibir al Pontífice y pone el foco en la paz, el diálogo y la fraternidad.

La oración expresa el deseo de construir “una nación hospitalaria movida por vínculos que busquen el bien común, donde la justicia sea la fuerza de la paz”, y pide que el Espíritu Santo guíe a los argentinos para ser “constructores de comunión”.

En su tramo final, el texto afirma: “El papa León XIV nos convoca y envía. Junto a nuestra Madre de Luján decimos: ¡Levántate, Argentina, y camina hacia una patria fraterna!”. El mensaje fue difundido con aprobación eclesiástica.

El Gobierno destacó la importancia de la visita

La Oficina del Presidente de la Nación también emitió un comunicado oficial en el que celebró la confirmación de la visita apostólica.

En el documento se destaca que la presencia del Santo Padre en el país representa “un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”.

Además, se recordó que la decisión responde a la invitación oficial realizada por el presidente Javier Milei, que fue entregada personalmente al papa por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial al Vaticano realizada en febrero de este año.

El Gobierno aseguró que ya garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar el viaje, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja junto a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de la visita.

Finalmente, el comunicado expresa que la República Argentina “está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre” y manifiesta el deseo de que su presencia sea “un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

Pablo Quirno celebró la confirmación

Luego del anuncio del Vaticano, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también expresó su satisfacción a través de sus redes sociales.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió.

El canciller Pablo Quirno, le dio la invitación formal al Papa León XVI.

Además, agregó: “El papa León visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”.

Con la confirmación oficial, la Iglesia Católica y el Gobierno nacional comenzaron los preparativos para una visita que promete convocar a cientos de miles de fieles y convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en la Argentina.