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El presidente Javier Milei anunció este miércoles que el papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de aceptar la invitación oficial cursada por el Gobierno nacional a comienzos de este año.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó la noticia con un mensaje que rápidamente tuvo repercusión entre fieles y dirigentes políticos.

“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, escribió Milei.

El anuncio marca un hecho de gran relevancia para la Iglesia Católica y para el país, ya que será la primera visita de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado.

Qué ciudades recorrerá el papa León XIV

Según confirmó el Vaticano, el Santo Padre permanecerá en el país durante cuatro días y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque todavía no se difundió el cronograma oficial de actividades ni el orden en que recorrerá cada ciudad.

La Santa Sede informó que en los próximos días dará a conocer los detalles de las celebraciones litúrgicas, los encuentros con autoridades y las actividades públicas que encabezará durante su estadía.

La visita forma parte de una gira por Sudamérica que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 de noviembre en Perú, donde también desarrollará una intensa agenda pastoral.

La visita de Milei en el Vaticano

El 7 de junio de 2025, el Presidente fue recibido en audiencia por el Santo Padre, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante ese encuentro, el Pontífice le confirmó su intención de visitar la Argentina, en respuesta a la invitación oficial realizada por el Gobierno nacional.

Posteriormente, el canciller Pablo Quirno entregó formalmente la invitación durante una misión oficial al Vaticano, paso que terminó de consolidar la organización de la visita apostólica.

El Gobierno destacó la importancia del acontecimiento

La Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial en el que destacó que la llegada del Papa constituye “un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”.

Además, informó que el Gobierno nacional garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar el viaje.

El comunicado también señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja junto a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para ultimar la organización de la visita.

Finalmente, el Ejecutivo sostuvo que la República Argentina “está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre” y expresó el deseo de que su presencia represente “un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.