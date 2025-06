Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles desde el Partido Justicialista de Santa Cruz definieron dos actividades para repudiar la ratificación de la condena de 6 años de prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. La primera de ellas fue una Radio Abierta y luego, pasadas las 15:00, una marcha por el centro de la capital provincial.

Algo similar ocurrió en otras localidades de la provincia como Río Turbio y El Calafate, en consonancia con lo definido el sábado pasado en un plenario del PJ que se realizó en la sede de la calle Fagnano 344 de Río Gallegos.

La movilización salió precisamente del PJ provincial, doblaron en Urquiza por avenida San Martín, se detuvieron frente al municipio. Luego, en las esquinas de las avenidas Kirchner y San Martín leyeron una proclama donde, entre otras cosas, le pidieron al gobernador Claudio Vidal que se expida sobre la condena a CFK. Luego de esto, regresaron a Fagnano 344.

Uno de los sectores que acompañó, el de Construyamos Juntos”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Un poco antes, en la radio abierta hablaron militantes santacruceños que se encontraban en Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, epicentro de los reclamos por la condena de Cristina. También hablaron vecinos y vecinas que contaron sus experiencias sobre cómo les había cambiado la vida los gobiernos de Néstor y Cristina.

A la marcha fueron con consignas de banderas argentinas con la leyenda “Santa Cruz con Cristina”. Algunos otros estuvieron identificados con camperas como los Camioneros, quienes adelantaron a La Opinión Austral que podrían ir a un paro general en Santa Cruz por la falta de pago a los trabajadores de las empresas que brindaban servicios en las áreas petroleras que ahora fueron traspasadas a Fomicruz.

Entre los sectores políticos más visiblemente identificados se encontraban las Unidades Básicas de “Construyamos Juntos” del intendente Pablo Grasso, La Cámpora, Kolina, el sector de Pablo González, Patria Grande y Unidad Popular, entre otros.

Militancia en la calle

Uno de los referentes en la movilización de este miércoles fue el diputado por el Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú. Aseguró que si bien se centralizó en Buenos Aires, en la capital de Santa Cruz, con una temperatura bajo cero, “estamos apoyando a Cristina como en cada localidad del país”, dijo.

Asimismo, manifestó que no era menor este acompañamiento ya que “siempre decimos que Río Gallegos es la cuna de dos presidentes porque Cristina se formó acá, acompañándolo a Néstor (Kirchner)” y calificó como “hermoso el calor de la militancia y la unión de todos”.

Eloy Echazú, diputado por el Pueblo de Río Gallegos, presente en la movilización. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, respecto a la frase de “volveremos” de Cristina en el audio que se pasó en el acto de Buenos Aires, “volveremos a los derechos, a un país para todos, a la defensa de la soberanía, a cuidar a nuestros viejos, a la universidad pública…”, expresó el legislador. Finalmente, calificó como “injusta” la condena a CFK.

Presente en la marcha, la secretaria de Turismo del municipio de Río Gallegos, Mercedes Neil indicó que el mensaje de Cristina “tranquiliza”, al tiempo que consideró: “Se la ve entera, con más ganas de luchar que nunca” pero “no olvidemos que es lamentable lo que está pasando con la democracia”.

Más adelante, afirmó que es un Estado que “se quiebra” y cuyas políticas “perjudican a los ciudadanos”, por lo que “más allá de lo que está pasando con Cristina, es una esperanza de unirnos y levantarnos” y señaló: “Vamos a volver y vamos a ser más fuertes que nunca”.

Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos, habló con La Opinión Austral. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre cómo se interpela al ciudadano que no acompañó al peronismo en las últimas elecciones, Neil sostuvo que viviendo esta realidad dura. “Es cada vez más difícil llegar a fin de mes, el precio de los medicamentos, lo que pasa con los jubilados” y agregó: “Me parece que la gente que no fue a votar, que lo hagan porque es importante porque este no es el país que queremos y desde el peronismo estamos con los brazos abiertos para recibirlos”.

