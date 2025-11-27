Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 27 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para vivir una de las celebraciones federales más esperadas del año: la 12ª edición de La Noche de las Casas de Provincia, organizada por el CONFEDRO.

Desde las 18:00 y con entrada libre y gratuita, el evento invita a recorrer el país sin salir de la ciudad, con degustaciones, artesanías, información turística y espectáculos de cada región.

Tres circuitos para recorrer el país

Las sedes se organizan en tres recorridos para que puedas armar tu propia hoja de ruta:

Circuito 1: Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Circuito 2: Chubut, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan y Entre Ríos.

Chubut, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan y Entre Ríos. Circuito 3: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Cada casa presenta su propia agenda: desde degustaciones y bailes típicos hasta exposiciones, música y propuestas interactivas. La idea es simple: caminar, disfrutar y conocer.

Santa Cruz, protagonista del Circuito 1

La Casa de Santa Cruz, ubicada en 25 de Mayo 279, abre sus puertas esta tarde para mostrar lo mejor del sur argentino como parte del Circuito 1, compartido con las representaciones de Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. La propuesta santacruceña combina turismo, cultura, producción local y sabores australes, acercando al público porteño paisajes e identidad patagónica.

La Casa de Santa Cruz abre sus puertas a las 18:00 con una charla turística sobre el “Verano en Santa Cruz” y posteriormente habrá degustación gastronómica.

La apertura oficial es a las 18:50 encabezada por su directora, Agustina Aguiar, quien brindará palabras oficiales y presentará el espacio productivo provincial Mercado Raíz Santacruceña.

Durante la noche, el público podrá acceder a otras dos charlas sobre turismo en la provincia con material para planificar viajes, y a múltiples rondas de degustación gastronómica y de bebidas regionales. En la propuesta cultural, el desfile de PREPAP abre un espacio de diseño y artesanía identitaria.

A las 20:15 comienza la música folclórica de la mano de Nahuen

A partir de las 21:30, se presentará el pintor Donovan Rodriguez, el joven bailarín de la localidad de Río Turbio, Martín Catriel Guajardo y posteriormente se realizará un show de bombos y boleadores.

El cierre musical está a cargo del Ana Laura Quinteros Trio, que compartirá un repertorio que recorre el mapa musical argentino y evoca los paisajes de nuestra querida Santa Cruz, y de la cantante riogalleguense Casandra Molinari.

Un viaje federal sin salir de Buenos Aires

La Noche de las Casas de Provincia no requiere reservas ni inscripción previa, no se suspende por lluvia y permite a miles de asistentes caminar el mapa cultural argentino en circuitos urbanos. Santa Cruz aprovecha esta vidriera para fortalecer su presencia turística e institucional en la capital, mostrar su producción local y conectar al público con la Patagonia Austral, posicionándose como uno de los puntos destacados del recorrido.

Información clave

Fecha: hoy, 27 de noviembre

hoy, 27 de noviembre Inicio: 18:00

18:00 Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Inscripción: no requiere

no requiere Clima: no se suspende por lluvia