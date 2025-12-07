Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La venta de autos usados sufrió en noviembre una de las caídas más pronunciadas del año. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 132.089 unidades, lo que implica una baja del 12,62% interanual frente a las 151.174 operaciones de noviembre de 2024.

Comparado con octubre, cuando se transfirieron 166.285 vehículos, el retroceso fue aún mayor: 20,56%.

Pese a este resultado mensual negativo, el acumulado anual continúa mostrando fortaleza: entre enero y noviembre se vendieron 1.735.030 vehículos usados, un 9,48% más que en el mismo período de 2024.

Santa Cruz: crecimiento sostenido en 2025

A contramano del retroceso nacional de noviembre, Santa Cruz logró mantenerse en terreno positivo en el balance anual.

La provincia registra un crecimiento acumulado del 11,9% en la comercialización de autos usados durante enero-noviembre, ubicándose por encima de distritos de mayor volumen como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Este desempeño coloca a Santa Cruz en la mitad superior del ranking nacional de crecimiento, en un año de marcada volatilidad para el mercado automotor.

“Sigue siendo un año récord”, afirma la CCA

El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, sostuvo que, pese al mal desempeño de noviembre, “nuestros pronósticos siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará 1.800.000 vehículos”.

El dirigente reconoció que “esperábamos un repunte después de las elecciones, pero esto no sucedió”, y describió a noviembre como “un mes atípico para todos los mercados vinculados al sector”.

De cara a diciembre, la CCA proyecta una recuperación:

“Esperamos un cierre de año con mayor nivel de consultas y operaciones, incluso retomando los meses que fueron récord”, afirmó Príncipe, quien destacó que el momento es favorable para los compradores: “Hoy hay oportunidades con precios muy razonables”.

Las provincias con mayor crecimiento

El interior del país continúa siendo un motor para el mercado de usados. Entre las jurisdicciones con mayor aumento interanual entre enero y noviembre destacan:

Formosa: 30,42%

Santiago del Estero: 26,11%

Neuquén: 26,05%

Catamarca: 19,48%

Jujuy: 19,11%

La Rioja: 18,24%

Salta: 18,19%

Chubut: 16,67%

Río Negro: 16,09%

Chaco: 15,31%

Santa Cruz: 11,90%

La provincia patagónica se posiciona por encima de distritos grandes como Córdoba (10,65%), Buenos Aires (7,82%) y Santa Fe (7,10%). Tierra del Fuego fue el distrito con menor crecimiento en ventas, con un incremento de apenas 4,24%.

Qué autos usados fueron los más vendidos en noviembre

El ranking nacional de autos más transferidos volvió a mostrar el liderazgo habitual del Volkswagen Gol, con más de 7.000 operaciones:

VW Gol y Trend: 7.083 Toyota Hilux: 5.243 Chevrolet Corsa / Classic: 3.811 Ford Ranger: 3.627 VW Amarok: 3.580 Ford EcoSport: 2.718 Toyota Corolla: 2.695 Peugeot 208: 2.506 Fiat Palio: 2.416 Ford Ka: 2.284

El predominio de vehículos compactos y pick-ups confirma las preferencias históricas del mercado argentino, especialmente en provincias patagónicas como Santa Cruz, donde las camionetas mantienen una participación destacada.