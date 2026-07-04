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La pasión por la Selección Argentina volvió a tener un representante santacruceño en las tribunas del Mundial 2026. Sebastián Riquez, vecino de Río Gallegos que desde hace algunos años reside en Miami, realizó un móvil en vivo para Fuera del Aire, el streaming de La Opinión Austral, desde las afueras del Hard Rock Stadium, donde miles de hinchas aguardaban el ingreso para el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

Acompañado por Christian, un amigo que viajó especialmente desde El Calafate hace tres semanas para compartir la experiencia, Sebastián mostró el impresionante movimiento que se vivía en los alrededores del estadio y describió el ambiente que se respiraba horas antes del partido.

Filas interminables y una conservadora confiscada

Durante la salida en vivo, Riquez contó que el ingreso al estadio demandaba paciencia debido a la enorme cantidad de público.

“La fila es larguísima, hay muchísima gente esperando para entrar. Se vive una verdadera fiesta argentina”, relató.

En medio de la cobertura también compartió una anécdota inesperada. Según explicó, el personal de seguridad les confiscó la conservadora donde llevaban agua y gaseosas para hidratarse.

Sebastián y Christian en un histórico encuentro entre la albiceleste y el conjunto caboverdiano.

“Nos sacaron la conservadora con las Coca-Colas y el agua. No dejan ingresar con eso y adentro una botella de agua de medio litro cuesta 28 dólares”, comentó.

Cuánto cuesta ver a la Selección Argentina en el Mundial

Sebastián también reveló el valor de las entradas que consiguió para presenciar el encuentro desde un sector privilegiado del Hard Rock Stadium.

“La platea baja, bastante cerca de la cancha, nos salió 2.500 dólares“, contó durante el móvil.

A pesar del elevado costo, aseguró que la experiencia de acompañar a la Selección Argentina en un Mundial no tiene comparación y que valía la pena el esfuerzo.

De Kansas City a Miami, siguiendo a la Scaloneta

No fue la primera cobertura mundialista del riogalleguense. Días atrás también estuvo presente en Kansas City, donde vivió desde las tribunas el histórico hat-trick de Lionel Messi en el debut argentino frente a Argelia, experiencia que también compartió con Fuera del Aire.

Sebastián desde las afueras del Hard Rock Stadium.

En esta oportunidad volvió a acercar el color de la previa desde Miami y mostró cómo miles de argentinos copaban las inmediaciones del estadio antes del encuentro.

Finalmente, la espera terminó con una nueva alegría para los hinchas. La Selección Argentina derrotó por 3 a 0 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en un partido en el que volvió a demostrar su jerarquía y dio un nuevo paso firme en el Mundial 2026.

La entrevista completa fue realizada este viernes en Fuera del Aire, el streaming de La Opinión Austral, conducido por Dalma Vidal, acompañada por el panelista Manuel Navarro. El programa se emite los lunes, miércoles y viernes a través de los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral y también se retransmite por FM Láser 92.9.