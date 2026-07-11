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El fiscal general Juan García Elorrio pidió que, Marcelo Corazza, sea absuelto en el juicio en el que está acusado por corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual; según explicó durante su exposición, los hechos más antiguos que se le atribuyen al exganador de Gran Hermano estarían prescriptos debido al tiempo transcurrido, mientras que, respecto de los episodios más recientes, sostuvo que no existen elementos suficientes para mantener una acusación firme en su contra.

La acusación contra Corazza se centra, especialmente, en un hecho ocurrido en 2001, cuando, presuntamente, habría abusado sexualmente y realizado exhibiciones obscenas frente a un menor de entre 11 y 13 años; el encuentro, según la investigación, habría sido facilitado por Francisco Angelotti Notarbartolo, señalado como el presunto líder de la organización investigada.

Además de pedir la absolución del productor televisivo, la fiscalía también solicitó el sobreseimiento de todos los imputados por el delito de asociación ilícita; en cambio, para los otros cuatro acusados pidió condenas de prisión: 22 años para Angelotti Notarbartolo, 11 años para Leandro Aguiar y 10 años para Fernando Charpenet y Raúl Mermet.

Para el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían tenido diferentes funciones dentro de una estructura dedicada a la captación y sometimiento de adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, entre 1999 y marzo de 2023.

El debate oral se lleva adelante a puertas cerradas ante el Tribunal Oral Federal N°3; durante su intervención, la fiscalía sostuvo que, pese a los planteos vinculados a la prescripción de algunos hechos, corresponde establecer una reparación económica para las víctimas, que deberá ser asumida de manera solidaria por quienes, eventualmente, sean condenados.

Cómo comenzó la investigación contra Corazza

La causa se inició a partir de la investigación encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes plantearon la existencia de una organización que habría captado adolescentes varones mediante engaños para someterlos a prácticas sexuales con adultos, además de fomentar su corrupción y prostitución.

De acuerdo con la acusación, los hechos se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones desde 1999 hasta marzo de 2023.

El expediente comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que una víctima presentara una denuncia ante la PROTEX, la fiscalía especializada en trata de personas; esa presentación derivó, primero, en la intervención de la Justicia ordinaria y, posteriormente, en la Justicia Federal.

Al avanzar la investigación en los tribunales de Comodoro Py, la fiscalía describió la presunta maniobra de la organización: “Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron, ininterrumpidamente, hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

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