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La ilusión de volver a ver a la Selección Argentina en una final del Mundial moviliza a miles de hinchas. A pocos días del encuentro que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los vuelos especiales lanzados por Aerolíneas Argentinas para viajar a Nueva York se agotaron rápidamente y la demanda de entradas continúa en aumento.

La aerolínea de bandera había anunciado dos vuelos directos desde Buenos Aires con destino a Nueva York para que los fanáticos pudieran acompañar al equipo nacional en la gran definición. Las salidas fueron programadas para el viernes 17 y el sábado 18 de julio, permitiendo a los pasajeros llegar a tiempo para vivir el clima de la final.

“Queremos que seas parte de la hinchada, por eso te ofrecemos 2 vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York, uno el día 17 de julio y otro el día 18 de julio, para que acompañes a Argentina en la final y vivas toda la emoción bien de cerca”, comunicó Aerolíneas Argentinas al presentar la propuesta destinada a los seguidores de la Albiceleste.

La iniciativa despertó un fuerte interés entre los simpatizantes argentinos, que buscan estar presentes en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del seleccionado nacional. Como consecuencia, los lugares disponibles para viajar se agotaron en poco tiempo.

Argentina vs España: cuándo, dónde y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a Argentina y España el domingo 19 de julio.

El partido se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York, escenario elegido para albergar el encuentro más importante del certamen.

El inicio del partido está previsto para las 16 horas (Argentina), en una jornada que concentrará la atención de millones de personas alrededor del mundo.

La Selección Argentina llega a la definición con la posibilidad de sumar una nueva estrella y escribir otro capítulo histórico en el fútbol mundial, mientras que España buscará quedarse con el máximo trofeo del deporte.

Entradas para la final: precios que alcanzan los 30.000 dólares

La enorme expectativa generada por la final también se refleja en el mercado de entradas. La disponibilidad de tickets es cada vez más reducida y la demanda creció de manera exponencial a medida que se confirmó el enfrentamiento entre Argentina y España.

En distintas plataformas de reventa comenzaron a aparecer localidades con valores que llegan hasta los 30.000 dólares, especialmente en los sectores más exclusivos y cercanos al campo de juego.

La posibilidad de presenciar en vivo la final del Mundial impulsó a miles de fanáticos de ambos países a buscar una ubicación en el estadio, generando una fuerte presión sobre la oferta disponible.

La fiebre argentina por acompañar a la Selección

La clasificación a la final provocó una movilización masiva de hinchas argentinos que intentan organizar su viaje a Estados Unidos para alentar al equipo. La respuesta obtenida por los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas reflejó el entusiasmo de los fanáticos y el deseo de acompañar a la Selección en un momento trascendental.

Desde la compañía destacaron la propuesta invitando a los simpatizantes a “subirse al avión más argentino” y compartir la experiencia junto a miles de personas que siguen cada paso del conjunto nacional.

Con los pasajes agotados y una demanda récord de entradas, la expectativa crece de cara al domingo 19 de julio, cuando Argentina y España definirán al nuevo campeón del Mundial 2026 ante una multitud en el MetLife Stadium.