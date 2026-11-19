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El Senado convirtió esta noche por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazado el año pasado por el Gobierno Nacional.

A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.

La sesión que se inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras, Ley Joaquín, entre otros temas.

Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia, y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien es titular de la Casa Militar.

El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención que y tiene vigencia desde fines del 31 de diciembre del 2025.

También, se votaron diversos mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.

Discapacidad

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.

“La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”.

Desde la oposición, la ex gobernadora y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”. “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva“, expresó.

La senadora peronista catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado” y dijo que esta ley sale “porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle”.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, planteó.

Agregó que “por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos”.

La senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo que es necesario “optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad”,

El presidente del bloque del PRO, Martin Goerling Lara, dijo que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”. (Fuente NA).